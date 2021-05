Una jornada frenética fue la que se vivió en la oposición de cara a la inscripción de las primarias, cuyo plazo terminó a las 23:59 horas. El martes comenzó con 8 candidatos en la izquierda y para la noche del miércoles solo quedaron 2 inscritos en primarias: Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (Convergencia Social).

Así, a contrarreloj, el incipiente pacto que había nacido entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista se cayó antes de que pudieran inscribirlo, dejando a la oposición sin primarias amplias y provocando consecuencias importantes entre los miembros del sector.

Junto al PPD, Nuevo Trato, el Partido Liberal y el PS, Paula Narváez inscribiría su candidatura presidencial para competir junto a Daniel Jadue y a Gabriel Boric en las primarias del 18 de julio, luego de las presiones de ambos partidos para que el PS se les sumara, pero a última hora, desde Convergencia Social vetaron la participación del PPD y del Partido Liberal en el acuerdo, dejando a la oposición sin primarias amplias, solo permitiendo la inscripción del parto PC-FA, que incluye a Convergencia Social, Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática y Comunes.

“Se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparente y tener el mismo discurso en lo privado con lo público”, criticó Narváez. “Sin unidad era muy complejo poder construir lo que se necesita, sin embargo, ellos se han farreado la oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile“, agregó.

Y sentenció: “Vamos a trabajar con más fuerza, vamos a estar en la papeleta de las primarias, vamos a estar en la papeleta de noviembre, vamos a ganar estas elecciones y vamos a gobernar Chile”.

Fue tras esta decisión que Revolución Democrática, otra de las fuerzas que integran el Frente Amplio, puso en duda el apoyo a Gabriel Boric si existía veto al PPD por parte de Convergencia Social, debido a que aseguraron que la idea original era una primaria amplia y bajo esa premisa ayudaron a Boric a juntar las 24 mil firmas que necesitaba para inscribir al partido y ratificar su candidatura, cuestión que concretó este martes.

“Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por Gabriel Boric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoría, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado”, escribió la presidenta de RD, Catalina Pérez, en su cuenta de Twitter.

“En @rdemocratica confiamos en el pueblo de chile. Que sean ellos los que decidan quién va a enfrentar a la derecha en las próximas elecciones. No estamos por vetos”. https://t.co/l4xdnfkGRd

— Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) May 20, 2021

“Espero realmente que el FA y el PC no veten la primaria unitaria de oposición. Lo otro sería abrirle el camino a la derecha para mantenerse en La Moneda”, criticó también el diputado Vlado Mirosevic.

Pasadas las 22:30, tanto Boric como Jadue acudieron al Servel para formalizar su inscripción en las primarias. A esa hora ratificaron que aún seguían abiertos a la incorporación del PS, pero sin que llevasen adosado al PPD. “Si el PS quiere ser parte de este espacio va a ser bienvenido”, señaló Boric. Lo mismo dijo el comunista, quien afirmó que reconocen la historia del PS y que “desde hace tiempo” trabajan en la unidad sin excluir a nadie. No obstante, apunto que esa opción no podía incluir un “contrabando” en alusión a la incorporación del PPD. De esta forma le cobraban a Heraldo Muñoz las declaraciones hechas hace una semana en el que este descartaba la posibilidad de una primaria con el PC y el FA. Esa opción no se abrió hasta ayer miércoles, cuando la mesa nacional del partido se reunió y reiteró su voluntad de realizar primarias amplias en la oposición, incluso con los candidatos del PC y el FA. Esto último fue calificado por Jadue como un acto de cálculo electoral al ver los resultados del pasado fin de semana.

Durante el día Paula Narváez pasó de ser la abanderada del Partido Socialista a tener el apoyo de otros tres partidos. El primero en declinar su candidatura y plegarse a la de la candidata fue el diputado Pablo Vidal (ex RD) quien aseguró que “para poder construir ese nuevo trato feminista necesitamos que el próximo gobierno sea liderado por una mujer. Yo no bajo ninguna candidatura, la comunidad de Nuevo Trato nos subimos con orgullo a la candidatura de la próxima presidenta de Chile, Paula Narváez”, manifestó Vidal, para luego dar paso a las palabras de Narváez, quien aseguró que esta fusión significaba “llevar adelante un proyecto cada vez más grande, colectivo y con más fuerza”. “Soy ahora la candidata del PS, del Partido Liberal y de Nuevo Trato”, celebraba Narváez.

Más tarde, Heraldo Muñoz siguió sus pasos y acompañado de varias figuras políticas del PPD manifestó que había tomado la decisión personal, a la que se sumó el partido, de “expresar todo mi apoyo a Paula Narváez como la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible”.

Muy triste. La parte fea de la política.

Fuimos fundadores del Frente Amplio y decidimos nuestra salida pq queríamos la unidad de la oposición para ganarle a la derecha. Hoy, a punto de firmar una inédita primaria de unidad, ellos nos vetan. Realmente nunca quisieron la unidad. — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) May 20, 2021

El excanciller apuntó sobre Narváez: “Conozco a Paula, conozco su competencia. Hoy es tiempo de mujeres, y creo que ella representará muy bien lo que aspiramos: una sociedad más justa, más abierta y democrática”, dijo desde la sede del PS, pasadas las 16:30 horas.

“Estoy absolutamente convencido que ella jugará un papel fundamental en lo que viene por delante. En lo personal y en el nombre de mi partido, vengo a apoyarla formalmente para este reto que viene por delante de representar este mundo del socialismo democrático”, agregó. Al tiempo que hizo un llamado para que quienes antes lo respaldaban ahora entreguen su respaldo a la abanderada socialista.

Hasta este martes, Muñoz había reafirmado su decisión de ir a una primaria legal, “lo más amplia posible”. “Durante toda mi vida las convicciones han estado antes que los cálculos. La centroizquierda debe luchar y ser capaz de mantener su convicciones y proponerle al país un proyecto distinto de transformación”, dijo.

Junto a Narváez también se pronunció Sebastián Vergara, secretario general del PPD: “Hemos constatado que el Frente Amplio y el Partido Comunista no están a la altura de Chile… Critican la vieja política, la cocina, para luego terminar discriminando al PPD. Tenemos dignidad, tenemos historia. Hoy estamos mal, pero les prometemos que volveremos a ser un partido grande”.

Sobre las razones para el veto que hizo fracasar la opción de primarias legales, Paula Narváez indicó que “las explicaciones acerca de los procedimientos y las conversaciones las tendrán quienes han estado en esas conversaciones”.

Hasta el cierre de esta nota el radical Carlos Maldonado permanecía a las afueras del Servel esperando que el PS pudiera inscribir a Narváez, una opción que se consideraba inviable. También se divulgó que una opción era que Muñoz pudiera reactivar su candidatura e inscribir una primaria entre el PS, el PPD y los Radicales.

El drama de la Democracia Cristiana: los primeros en salir de la carrera

Un verdadero terremoto político sacudió ayer a la Democracia Cristiana, el día comenzó con la resaca de la renuncia de su ahora extimonel Fuad Chahín, siguió con la senadora Ximena Rincón diciendo que sí estaba disponible para ir a las primarias, pues no quería que se repitiera el escenario de 2017 cuando fueron solos a primera vuelta. Horas más tarde la aspiración de Rincón se truncó, y se reforzó el nombre de la presidenta del Senado Yasna Provoste como una eventual abanderada. Duró poco. La presidenta del Senado descartó inscribirse como candidata de la Democracia Cristiana, y adelantó: “Las cosas tienen su tiempo y cada día su afán”.

Tras la ruptura del pacto por parte de los frenteamplistas, la DC volvió a ser contactada, pero en ese punto la decisión del partido de no asistir a las primarias legales estaba tomada. Desde el PS volvieron a llamar a la DC con la intención de retomar los planes de una primaria de Unidad Constituyente. “No estamos para más improvisaciones”, dijo Carmen Frei, quien asumió interinamente la dirigencia de la tienda luego de la salida de Chahín.

A diferencia de Provoste, quien tuvo autonomía en sus decisiones, Rincón hizo pública una carta en la que denunciaba que la bajada de su candidatura obedecía a las presiones de Álvaro Elizalde (PS) y Heraldo Muñoz (PPD). “Esta mañana me ha llamado la presidenta del partido, la estimada camarada Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con la DC era que yo depusiera mi candidatura presidencial. Puesta en esa disyuntiva, he decidido poner a disposición de ustedes, con mucha humildad, camaradas de la Junta Nacional, la nominación presidencial que me entregaron ayer por la tarde”, escribió Rincón en una misiva enviada a la Junta Nacional de la falange que se reunió ayer nuevamente.

La noche del martes Ximena Rincón había sido ratificada por su tienda con 146 votos a favor y 101 en contra, la estrechez del resultado hizo que se declarara “en reflexión”. Durante la mañana la senadora publicó a través de su cuenta de Twitter un comunicado en el que manifestaba su disposición, pero pasadas las 17:00 horas no le quedó de otra que poner a disposición de la Junta Nacional del partido su candidatura. La senadora por El Maule comunicó que no pretendía ser “un obstáculo” ante las primarias, luego de que trascendiera que la única manera de medirse con el PS y el PPD era que renunciara en favor de la senadora Yasna Provoste. Pero esto tampoco se concretó, ya que la presidenta del Senado declinó por segunda vez la oferta de su partido, aunque dejó la puerta abierta para competir en primera vuelta.

Al igual que hizo el martes, Provoste protagonizó un punto de prensa desde el Congreso la tarde de ayer: “Hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país. No pensar en candidaturas ni en aventuras personales”. De este modo, la legisladora por Atacama cerró la puerta a una primaria que incluyera al PS, PPD y la DC.

La parlamentaria no descartó, sin embargo, estar dispuesta a una candidatura presidencial a futuro. “Quiero reiterar que la situación en que se encuentra Chile, y los resultados de las elecciones realizadas en el último fin de semana nos deben hacer reflexionar a los partidos… Tengo la firme convicción de que la oposición requiere unidad de propósito y esa unidad no se logra con improvisación, sin ser capaces de construir una plataforma programática común“, precisó.

El duro resultado que obtuvieron los partidos de la ex Concertación en los comicios del fin de semana los obligó a repensar la opción de primarias en el sector, priorizando en la carrera a La Moneda solo quienes fueron los “ganadores” del 15 y 16 de mayo y en el caso del Partido Socialista, el que fue menos derrotado dentro de su conglomerado. El único militante de la DC que logró un escaño en la Convención Constitucional fue Fuad Chahín.

Desde la DC trascendió que alrededor de las 20:00 horas, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, luego de que se abriera el conflicto con el FA-PC, se comunicó con la presidenta interina, Carmen Frei, para levantar rápidamente una primaria entre Narváez y Provoste, opción que fue rechazada de plano. La posición de la tienda era que no estaban abiertos a más “improvisaciones”.

Al otro lado de la moneda: la ordenada inscripción en Chile Vamos

Aunque también el oficialismo tuvo como baja la de Evelyn Matthei (UDI) de la carrera presidencial, durante la mañana del miércoles los cuatro aspirantes de la lista de Chile Vamos fueron inscritos en la primaria por los presidentes y secretarios del bloque. El único punto que debieron definir fue el sorteo del orden de los candidatos en la papeleta, el que dejó a Joaquín Lavín (UDI) en primer lugar, seguido por Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (IND) y Mario Desbordes (RN).

Al Servel solo llegaron 2 de los 4 representantes para inscribirse personalmente. Los aspirantes de la UDI y de Renovación Nacional ofrecieron puntos de prensa desde sus sedes partidarias, instancia en la que Desbordes explicó que evitó participar debido a que el Servicio Electoral “notificó que no podíamos ingresar por el tema del aforo, por el tema Covid, y la verdad yo preferí ser estricto con eso. Entiendo que se podía estar afuera, y por tanto los que estuvieron afuera no han incumplido en ninguna norma, pero nosotros preferimos no ir al Servel, porque nos pidió expresamente eso”, aclaró. Mientras que Sichel y Briones indicaron que son decisiones individuales de cada candidato y evitaron polemizar al respecto.

Por Emily Avendaño y Daniela Bas para El Líbero

