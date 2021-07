Este miércoles diputados del PS, PC y Frente Amplio, anunciaron que buscarán impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por sus constantes llamados a volver a clases presenciales.

Al respecto, el diputado Juan Santana (PS), sostuvo que “este llamado permanente a exponer la seguridad y la salud de las comunidades escolares generando un retorno en condiciones que a todas luces no es seguro, resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de un ministro de Educación”.

En esa línea, agregó que “desde nuestro punto de vista está infringiendo una de sus principales responsabilidades que no es otra que resguardar la integridad física y síquica de las personas, en este caso, no solo de los niños y niñas que asisten a los recintos educacionales, sino también de los docentes, asistentes de la educación y de los apoderados que forman parte de las comunidades escolares de nuestro país”.

“En nuestra bancada se ha estado estudiando durante estas semanas la posibilidad de empujar una acusación constitucional contra el ministro Figueroa y queremos sociabilizar estos mismos contenidos, estos mismos antecedentes, con el resto de las bancadas y con el resto de los colegas, para efectos de presentar una acusación constitucional en las próximas semanas y llevar adelante el rol fiscalizador que a nosotros nos corresponde”, indicó.

“Creemos que la educación pública y las comunidades escolares de nuestro país no se merecen un ministro como Raúl Figueroa que ha estado exponiendo permanentemente la seguridad y la salud de los integrantes de las diferentes escuelas, liceos y jardines infantiles públicos de nuestro país”, dijo.

Búsqueda de apoyos

Además, aclaró que “nosotros entendemos que este es un esfuerzo colectivo, por tanto requiere de la opinión del resto de las bancadas y colegas. Nosotros como bancada consideramos que existen méritos suficientes para llevar adelante esta acción de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados, pero también entendemos que para llevarla adelante y para que surja efecto, necesitamos concitar transversalidad y amplitud en el apoyo por parte de nuestros colegas”.

“Para eso necesitamos un periodo de tiempo para sociabilizar los antecedentes que hemos recabado con nuestro equipo jurídico y, desde ese punto de vista, estamos esperando que esos espacios se generen no solamente con los parlamentarios, sino también, con diferentes actores del mundo de la educación”, explicó.

“Aquí hay un incumplimiento, negligencia”

Pot otro lado, la diputada Camila Vallejo (PC), declaró que “hace un tiempo atrás que venimos con nuestros equipos asesores, abogados y abogadas, recogiendo antecedentes que nos ha brindado también la comunidad educativa para configurar lo que sería una acusación constitucional. Lo hemos conversado también con el PS”.

Es “una presentación dado el abandono que este ministerio ha realizado a las escuelas de nuestro país. Somos de los pocos países del mundo que no ha invertido más recursos en educación en el contexto de pandemia. Somos además un país que ha disminuido los recursos de acuerdo a 2020 en materia de educación (…). Bajo esa lógica de abandono, el ministro ha presionado de manera indebida al retorno presencial”, añadió.

“Aquí hay un incumplimiento, negligencia y abandono de su deber fundamental de resguardar el derecho a la educación sobre todo en un contexto tan difícil como la pandemia”, expuso.

“Existe un abandono evidente”

En tanto la diputada Camila Rojas (Comunes), dijo que “impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro de Educación. Detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas”.

En esa línea, sostuvo que “las profesoras y profesores han visto desdibujadas sus jornadas laborales y no existe una regulación para el trabajo docente en contexto de emergencia sanitaria. La ley de teletrabajo no aplica a profesores y profesoras. Por increíble que parezca, el Mineduc y el ministro no han jugado ningún rol en esto. Hay tratados internacionales ratificados por Chile que imponen al Estado el deber de mejorar de manera continua las condiciones del cuerpo docente, lo que evidentemente no se ha cumplido”.

/gap