¿Quién tiene, quién mantiene y quién se sube a la carrera? Esas son las tres dudas clave en torno a la negociación parlamentaria que hoy cruzan a los partidos de Chile Vamos y también a la oposición.

Gran parte de los tironeos entre el PS y la DC por despejar si Paula Narváez (PS) o Yasna Provoste (DC) van a la carrera presidencial tienen que ver con la urgencia de las colectividades por despejar también su plantilla parlamentaria. Asimismo, mientras Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) se aprontan a medirse en primarias, las colectividades de Apruebo Dignidad ensayan dónde pondrán sus fichas para ganar fuerza en el Congreso.

En el oficialismo ya está instalada la preocupación por la falta de elenco para enfrentar las parlamentarias. Y es que la seguidilla de derrotas electorales este 2021 (sumado al desprestigio del Parlamento) han desincentivado a más de un interesado. Pese a todo, y aunque está por verse quienes llegan con su nombre a la papeleta de noviembre, la carrera ya partió y tanto en Chile Vamos como en la oposición hay disputas en curso por circunscripciones y distritos.

1.- ¿Schalper, una amenaza al presidente UDI?

En la senatorial de la Región de O’Higgins, en Chile Vamos dan por descontado que el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, buscará llegar a la Cámara Alta para lo cual ya ha desplegado un intenso trabajo territorial.

La dupla del timonel gremialista en principio sería el actual diputado UDI por el distrito 16, Ramón Barros, aunque el legislador no tiene una decisión tomada. En el cupo de Barros, en tanto, la UDI busca convencer al excandidato a gobernador regional, Eduardo Cornejo.

La UDI cuenta con un eventual triunfo de Macaya en O´Higgins. Sin embargo, las dudas se abren si el diputado y recién electo secretario general de RN, Diego Schalper, decide competir también por ese escaño senatorial, algo que, según sus cercanos, no tiene definido aún porque también evalúa cambiarse a un distrito en Santiago.

En Chile Vamos reconocen que si Schalper decidiera ir por Rancagua podría convertirse en una amenaza para Macaya, pues la opción de que Chile Vamos escoja a los dos senadores de la región es muy baja.

En todo caso, junto con confirmar a La Tercera su interés por ese cupo, Macaya asegura que ve con buenos ojos la posibilidad de que se sume el legislador RN, pues dice que “lo mejor para Chile Vamos es tener listas competitivas”.

2.- La decisión de JVR que crispó a la UDI en Ñuble

Fue hace unas tres semanas cuando la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, tras sostener reuniones con distintos grupos de la Región de Ñuble, anunció en la prensa local su disposición a competir para representar a esa zona en la Cámara Alta. A esa declaración, sumó una carta enviada al presidente regional del partido, oficializando así su arribo a la zona.

Sus declaraciones generaron la molestia del diputado UDI y aspirante al Senado por la región, Gustavo Sanhueza, con quien mantendría una áspera disputa por ganar el único cupo que le correspondería al partido en la región.

De acuerdo a fuentes del sector, una eventual llegada de la expresidenta de la UDI molestó a parte de las bases gremialistas locales y fue usada por la oposición local para hacer “anticampaña” contra el entonces candidato a gobernador regional oficialista. “Si gana él, llega ella”, decían algunos memes que circularon días atrás con la foto de Van Rysselberghe.

Sin embargo, la senadora confirmó a La Tercera que mantendrá su intención de competir por Ñuble. En privado, cercanos a la parlamentaria explican que su figura sería más competitiva que Sanhueza y, por otro lado, juega en su favor ser mujer, ante la dificultad del partido de contar con nombres femeninos para cumplir con la ley de cuotas.

En su cupo en Biobío, en tanto, podría competir su hermano, el diputado Enrique van Rysselberghe, junto a su rival político, el también diputado UDI Iván Norambuena.

3.- Competencia descarnada en Los Lagos

Para asumir la competencia senatorial en Los Lagos, las cartas del oficialismo son el actual senador UDI por la zona, Iván Moreira, y el diputado RN por el distrito 26, Alejandro Santana.

De estilos muy diferentes, en Chile Vamos cuentan que entre ambos parlamentarios podría darse una “competencia descarnada” por el cupo que se definirá en noviembre próximo.

Junto a Moreira iría el diputado UDI por Osorno, Javier Hernández, mientras que con Santana se evalúa que vaya el diputado y exsenador Carlos Kuschel. Sobre este último, en su partido dicen que le favoreció la reciente candidatura a gobernador de su hermano Ricardo, quien tuvo un buen desempeño y, pese a no resultar electo, su apellido quedó bien aspectado para asumir una nueva contienda.

Sin embargo, en la nueva mesa de RN comentan que hay otra figura que podría batirse en ese duelo: Harry Jürgensen. ¿La razón? Además de la buena evaluación que tienen del diputado, su padre, Harry Jürgensen Caesar, acaba de salir electo constituyente, de modo que, tal como en el caso de Kuschel, su nombre estaría en una mejor posición.

4.- En el distrito 8 se reviven internas de RN

Las tensas internas de RN en que el senador Francisco Chahuán venció al presidenciable Mario Desbordes podrían volver a reflotar en la elección de diputados para el distrito 8 (Colina, Lampa , Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos, Maipú).

Allí en Renovación el incumbente Camilo Morán -exjefe de gabinete y delfín de Desbordes- busca reelegirse, pero para ello deberá sortear a quien podría ser su compañera de lista, la exasesora presidencial Andrea Ojeda, quien es además vicepresidenta de la directiva electa de Chahuán y busca llegar a la Cámara Baja dentro de uno de los ocho escaños que se eligen.

El problema se arrastra desde agosto del 2020 cuando Desbordes renunció al Parlamento para asumir como ministro de Defensa y cedió su escaño a Morán. La tensión se produjo porque Ojeda fue compañera de lista de Desbordes en la parlamentaria del 2017 y alegó que ese cupo le correspondía. La molestia fue capitalizada por Chahuán, quien generó acercamientos con ella.

La pelea se volvió a revivir en la elección de convencionales constituyentes cuando Ojeda fue como candidata por ese mismo distrito. En esa oportunidad desde el entorno de Ojeda transmitieron que no hubo un apoyo a su opción pese a ser militante del partido, mientras que desde el lado de Morán se defienden diciendo que sí la respaldaron y hasta hicieron transmisiones en vivo por redes sociales y actos públicos

5.- El nudo con Republicanos en el distrito 11

Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén es considerado el bastión de la derecha y los seis cupos que allí se eligen son de los más codiciados para el oficialismo. El problema es que faltan cupos, pues el territorio está representado por parlamentarios que van a la reelección: tres de RN, uno de la UDI y uno de Evópoli.

Y si bien la mayoría la tiene Renovación, en los otros partidos no van a dar el brazo por torcer y buscarán que no se aplique la regla de “el que tiene mantiene”. De esta manera, en Evópoli dicen que pedirán como mínimo dos cupos para la lista, buscando que sea la exministra del Deporte, Pauline Kantor, quien sea compañera de lista del actual diputado Francisco Undurraga. “Me han sondeado, hoy día sigo en reflexión”, dice ella. En ese partido alegan que tienen derecho a pedir más cupos, pues eligieron a Camila Merino como alcaldesa de Vitacura y lograron dos concejales en esa comuna.

En ese distrito, la UDI estaría sondando la opción de la exministra de Mujer Isabel Plá y también buscaría un compañero de lista para el diputado Guillermo Ramírez.

La otra tensión vendrá del Partido Republicano de José Antonio Kast que viene de perder las elecciones de alcaldes en Las Condes y Vitacura con Gonzalo de la Carrera y Cristián Araya, respectivamente. Ambos suenan para intentarlo nuevamente pero ahora para la Cámara Baja.

Este distrito es uno de los lugares que imposibilitaría un pacto de Chile Vamos con el Partido Republicano, pues la colectividad de Kast no está dispuesta a restarse en esa zona y la incorporación de dos cupos involucraría un rebaraje total de la distribución de fuerzas dentro del conglomerado de centroderecha.

6.- ¿Qué hacer con los cupos de Girardi y Montes?

Dos son los cupos que quedarán a libre disposición en la Región Metropolitana para el Senado. Mientras que en el Partido Socialista, Carlos Montes decidió no ir a la reelección, Guido Girardi (PPD) está afectado por la ley que limitó la cantidad de periodos que la autoridad puede ostentar el cargo.

En una de las zonas más competitivas y relevantes para los partidos, en la centroizquierda ya hay varios interesados. En el cupo del senador PPD, dicen en su partido, la carta más probable es el exministro y vicepresidente del partido, Francisco Vidal.

“Esa es una posibilidad, es algo que estoy reflexionando y definiré en las próximas semanas”, dice a La Tercera.

Otro que sonó como eventual carta en el cupo de Girardi es el expresidenciable PPD, Heraldo Muñoz. Pero hoy en el entorno del exministro aseguran que esa opción no está en sus planes.

En el Partido Socialista aseguran que sí o sí llevarán un candidato competitivo para esa contienda, aunque aún no hay un nombre definitivo. En la colectividad se comenta que el escaño de Montes podría ser una alternativa para Paula Narváez en caso de que no llegue a la papeleta; sin embargo, quienes han abordado el tema con ella aseguran que no está interesada en ningún otro cargo.

En el caso de la DC, varios mencionan al exprecandidato presidencial del partido Alberto Undurraga. A su vez, en el Partido Liberal le han planteado a Pablo Vidal (Nuevo Trato) asumir una candidatura al Senado por la Metropolitana, sin embargo, sigue abierta la opción de que apueste por su reelección en el distrito 8.

7.- La disputa oficialista por la RM

En la centroderecha, en tanto, los dos senadores metropolitanos buscarán su reelección: los RN Marcela Sabat y Manuel José Ossandón. Sin embargo, sus compañeros de coalición no pretenden entregar fácilmente esos cupos sino, más bien, arrebatarle el monopolio a RN en la zona.

Así, la UDI y Evópoli buscarían competir con dos cartas cada uno. En el partido gremialista, la figura que sonaba con fuerza para ir a esa disputa era la actual secretaria general, María José Hoffmann, pero de acuerdo a fuentes de la tienda, habría declinado competir pues quiere dedicarse de lleno a su cargo en la mesa y a la campaña presidencial de Joaquín Lavín, confiada -además- en que será él quien llegue a la primera y segunda vuelta presidencial. De esta forma, la UDI mantiene su búsqueda “para sorprender” en la región.

En Evópoli, en tanto, el diputado por Santiago Luciano Cruz-Coke buscaría llegar a la Cámara Alta y la colectividad se encontraría en la búsqueda de una dupla que lo acompañe.

El panorama para la derecha, en todo caso, podría tornarse más complejo si es que Chile Vamos -como aspiran la UDI y RN- sella un pacto con el Partido Republicano, pues esa colectividad no está dispuesta a quedar fuera de la contienda.

Por otro lado, fuentes de RN dicen que la nueva mesa no está 100% convencida de llevar a Sabat. ¿La razón? Según comentan, la senadora y Ossandón comparten “el mismo bolsón de votos”, por lo que llevarlos a ambos arriesgaría mantener los dos escaños para el partido frente a una competencia total del bloque.

8.- El retorno de Gómez, un crítico de Maldonado

Hace algunas semanas, el consejo general del Partido Radical en la Región de O’Higgins proclamó como candidato a senador al exministro de Justicia, José Antonio Gómez. El exsecretario de Estado se había retirado de la primera línea política luego de que se acabara el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Durante estos años, ha levantado visiones críticas de la conducción del actual presidente y abanderado de su colectividad, Carlos Maldonado.

“Me parece interesante volver al Parlamento sobre todo en una situación tan relevante como es el proceso para una nueva Constitución”, aseguró Gómez a La Tercera. La proclamación regional luego tendrá que ser revisada en los órganos nacionales del partido.

O´Higgins era una de la zonas que se mencionaban como uno de los posibles lugares donde Maldonado podría competir, en caso de que no llegara a la primera vuelta presidencial. Desde el círculo del timonel, no obstante, sostienen que hoy no tienen “ningún plan B”.

9.- La gran apuesta del PC

En proceso de definiciones se encuentra actualmente el Partido Comunista de cara a la parlamentaria. Con Daniel Jadue desplegado en las presidenciables y rankeando en las encuestas la gran apuesta de su partido es aumentar sustantivamente su representación parlamentaria.

Actualmente el PC tiene 9 diputados y diputadas y, pese a que lo intentaron en 2017, no tienen ningún escaño en la Cámara Alta.

“Nosotros estamos discutiendo como bancada del PC y como partido cuáles serán nuestras apuestas. Nos interesa crecer en nuestra representación parlamentaria. Tenemos una disputa en materia presidencial, con un candidato que incluso puede llegar a segunda vuelta o ganar y eso nos pone un desafío mayor desde el punto de vista de nuestra representación parlamentaria no solo en la Cámara de Diputados sino que también en el Senado”, dice la diputada Karol Cariola, quien probablemente iría a la reelección.

En la colectividad aseguran que las diputadas Camila Vallejo, Marisela Santibañez y Carmen Hertz podrían volver a postular a la Cámara Baja. Mientras que el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier estaría evaluando competir por un escaño en el Senado. Lo mismo en el caso del diputado Daniel Núñez, quien podría disputar un cupo en la región de Coquimbo.

10.- El complejo “reemplazo” de Jackson en el D10

El diputado Giorgio Jackson (RD) anunció hace tiempo que dejaría el Congreso para irse a estudiar a Inglaterra.

En RD están conscientes del “vacío” que dejará Jackson, quien para la elección de 2017 arrastró a la exRD Natalia Castillo y también a Gonzalo Winter (CS). En el partido reconocen que la búsqueda de nombres está compleja y que hoy no existe ningún “sucesor natural” del parlamentario.

En la colectividad sostienen que las cartas que ya habían iniciado un trabajo en esos sectores fueron electas el 15 y 16 de mayo, como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos y la convencional constituyente Giovanna Roa. Por eso, admiten, hoy no tienen figuras en mente para esa zona que representa uno de los bastiones del Frente Amplio. “Tenemos un muy buen problema, que nuestra gente ganó entonces está difícil la lista parlamentaria”, sostienen un dirigente de RD.

Para revertir eso, cercanos a Jackson sostienen que la colectividad ya empezó a “mover hilos” en ese distrito y que, de hecho, mañana sostendrán una reunión para evaluar el escenario. No obstante, en el partido aseguran que por ahora ya tienen definido que buscarán replicar la estrategia que utilizaron para la elección de convencionales y que, por lo tanto, buscarían también independientes.

Incipientemente, algunos mencionan incluso al actual secretario general de la tienda, Sebastián Depolo, aunque aseguran que su nombre también podría competir en otros distritos de la Metropolitana.

En los otros partidos del FA ya hay algunas cartas que suenan al interior del FA para esa zona, la mayoría excandidatos a convencionales que no lograron salir electos, como por ejemplo la expresidenta de la FECH, Emilia Schneider (Comunes) o Antonia Orellana (CS).

En tanto, en el bloque también están a la espera de los resultados de la primaria presidencial para saber cuál podría ser el futuro de Gabriel Boric. Antes de que se inscribiera como abanderado, su nombre sonaba para la senatorial en la región de Magallanes.

11.-El bastión frenteamplista en Valparaíso

Ganaron la gobernación en primera vuelta, tuvieron un buen desempeño en convencionales, lograron algunas victorias emblemáticas como la alcaldía de Viña del Mar y ahí tienen al único senador de todo el bloque, Juan Ignacio Latorre. La región de Valparaíso se ha transformado en uno de los bastiones electorales del Frente Amplio desde su irrupción en 2017.

Por eso, desde las colectividades sostienen que mirarán con cuidado esa región. En ese sentido, en los partidos del FA afirman que, por ahora, los tres diputados que tienen en los distritos de Valparaíso, Camila Rojas (Comunes), Jorge Brito (RD) y Diego Ibáñez (Convergencia Social) buscarán su reelección. En tanto, cercanos a Marcelo Díaz (Unir) sostienen que el parlamentario aún no tiene definido si podría seguir esos pasos o, en otro caso, dar el salto al Senado por otra región.

Asimismo, desde los partidos sostienen que tendrán que activar una búsqueda de más cartas para llenar las listas electorales.

12.- La disputa que se abre tras la despedida de Navarro

Por ley, el emblemático senador por la VIII región Alejandro Navarro ya no podrá repostularse, y por ende deja un cupo y un legado que al parecer no podrá transmitir a ningún heredero. Si bien se sondeó la posibilidad de que Marco Enríquez-Ominami se postulara por esa circunscripción considerando que su padre fundó el MIR en la Universidad de Concepción, la situación procesal en que está envuelto impedirá su postulación a un cargo de elección popular.

Con esta ventana abierta, en Unidad Constituyente (UC) todos están desplegando sus banderas ante las batallas partidarias.

En la DC hay dos inscritos en la interna: el diputado José Miguel Ortiz –impedido de postular por un siguiente período-, quien en la última elección de 2017 obtuvo 8,8% de los votos, y el diputado por Maipú, Gabriel Silber, quien hace 3 años reside en la zona.

Entre ellos se comenta que podrían ir los dos en la papeleta que permitiría cuatro nombres, si en la cúpula hay una buena negociación con los otros socios de UC ya que se podría trocar la región del Biobío por la Metropolitana.

En el PS desestiman de plano esa posibilidad, aunque están más preocupados de la pelea interna pues hay tres interesados: la ex diputada Clemira Pacheco, y los actuales diputados del distrito Concepción-Talcahuano, Gastón Saavedra, y Manuel Monsalve de Lota-Antuco.

El segundo ya inscribió su candidatura ante el partido el viernes 18 apoyado por los presidentes regional del PS y del PR, Patricio Fierro y Edson Bernal. Monsalve lanzará su opción mañana sábado y ya recibió el apoyo del diputado de Concepción, Jaime Tohá, quien no irá por una segunda patita.

