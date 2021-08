La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció el lanzamiento de su nueva función, la cual permite que archivos de fotos y videos que sean compartidos solo puedan verse una vez por el destinatario.

“Son archivos que desaparecen del chat una vez que el destinatario los abre y otorgan a los usuarios un mayor control de su privacidad”, señaló la plataforma, que cuenta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo.

La función, muy similar a la que ya tiene Instagram en su servicio de mensajería, permite compartir imágenes sensibles o privadas, que el usuario desea que no se guarden y almacenen en el dispositivo de su contacto.

WhatsApp indicó que para identificar que sea trata de un archivo de visualización única, el mensaje contará con un ícono, con el número 1 encerrado en un círculo. Cuando la persona ya visualiza la imagen, en el chat le aparecerá la palabra “abierto”.

Así mismo, la compañía explicó que los mensajes que sean enviados con esta opción seguirán manteniendo el cifrado de extremo a extremo, con el que cuenta la aplicación.

La visualización única se activará en el transcurso de esta semana para todos los usuarios, sin importar cuál sea su sistema operativo.

New feature alert!

You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow

— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021