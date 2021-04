Un año más parece que Samsung va a lanzar una versión más asequible de su móvil de alta gama con una Fan Edition. Se tratará del Samsung Galaxy S21 FE, y aunque hemos visto antes algunas imágenes, las que se han filtrado ahora aseguran mostrar el diseño final que tendrá el teléfono, que será diferente de sus predecesores.

Estaremos por tanto ante una nueva versión de un teléfono que ofrecerá un buen rendimiento de alta gama a precio de gama media, y que podría estar cerca de llegar al mercado, como demuestran por otro lado estas imágenes filtradas.

El diseño definitivo del Galaxy S21 FE

Estas imágenes han sido filtradas por @Onleaks, uno de los leaksters más reputados del mercado y que tiene un alto nivel de acierto cuando se trata de filtrar el aspecto de nuevos móviles y de sus características.

En esta ocasión ha desvelado el aspecto final del Samsung Galaxy S21 FE, también conocido como Fan Edition. Y la verdad que no se puede negar el enorme parecido de este modelo con el Samsung Galaxy S21 estándar, teniendo un aspecto realmente similar. De hecho hay que hilar fino para darse cuenta de las diferencias de diseño existentes.

And here comes your very first and early look at the #Samsung #GalaxyS21FE! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️exclusive 👉🏻 https://t.co/vk8kVJ3Hal pic.twitter.com/Sh3EoyKrfy

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 10, 2021