Los diputados UDI Jorge Alessandri y Cristian Labbé, junto a su par de RN Gonzalo Fuenzalida, instaron a suspender el financiamiento público a las campañas electorales durante este año.

Los parlamentarios argumentaron que esos recursos podrían utilizarse para ayudar a paliar los efectos que ha producido la pandemia, es por esta razón que presentaron un proyecto de ley para que, por única vez, el Estado no entregue financiamiento público para las campañas a Presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales, los cuales serán electos el próximo 21 de noviembre.

“No solo es la estrechez económica, sino la tremenda necesidad de las familias por más recursos, ayudas, apoyar y, asimismo, la prueba que nos han dado las últimas elecciones de que ya el financiamiento o el dinero en las campañas políticas no es decisivo, no es preponderante porque existen las redes sociales, existen medios alternativos porque la gente tiene formas de informarse y llegar a elegir su candidato; sumando todos estos elementos no corresponde que el mundo político le pida a todo Chile un apriete de cinturón y no estén dispuestos a partir por casa. Por eso, de forma excepcional y por única vez, decimos que en esta elección de noviembre no haya financiamiento estatal para los letreros y las campañas políticas, solo por esta vez”, argumentó el diputado Alessandri.

