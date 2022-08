La actriz estadounidense Anne Heche murió este viernes a los 53 años por una herida cerebral severa a causa de un accidente de tránsito la semana pasada. En un comunicado, su hijo Homer confirmó la noticia.

“Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me queda una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi madre esté libre de dolor y empiece a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. A lo largo de esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me hicieron llegar sus corazones. Estoy agradecida por su amor, así como por el apoyo de mi padre, Coley, y mi madrastra Alexi, que siguen siendo mi roca durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te quiero, Homer”.

En un comunicado más temprano, la familia resaltó: “Hemos perdido una luz brillante, un alma amable y muy alegre, una madre cariñosa y una amiga leal. La echaremos mucho de menos, pero sigue viva a través de sus hermosos hijos, su emblemática obra y su apasionada defensa. Su valentía para mantener siempre su verdad, difundiendo su mensaje de amor y aceptación, seguirá teniendo un impacto duradero”.

Heche se encontraba hospitalizada desde el pasado 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EEUU) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

El círculo cercano de Heche esperaba que se recuperara pronto después de que uno de sus publicistas informara que se hallaba “estable” tras el accidente. Los bomberos afirmaron que la actriz había hablado con ellos mientras la sacaban de los escombros y la llevaban al hospital. Sin embargo, poco después Heche perdió el conocimiento y el 8 de agosto los representantes publicaron un comunicado donde decían que se encontraba en “estado extremadamente crítico” y que había entrado en coma.

Este viernes, antes de confirmar su muerte, la familia de Heche dijo en un comunicado que no se esperaba que sobreviviera y que se la mantenía con respiración asistida para determinar si sus órganos podían ser donados.

“El cielo tiene un nuevo ángel. Mi cariñosa, amable, divertida, entrañable y hermosa amiga se fue al cielo. La extrañaré terriblemente y apreciaré todos los hermosos recuerdos que hemos compartido”, anunció la filántropa Nancy Davis, amiga íntima de Anne Heche, en un posteo en redes sociales.

“Este es un día triste. Envío todo mi amor a los niños de Anne, a la familia y a los amigos”, escribió la famosa artista Ellen DeGeneres, quien fue pareja de Heche, en una story de Instagram haciendo alusión a los dos hijos de la actriz: Homer Laffoon y Atlas Heche Tupper.

El accidente

El automóvil que conducía Heche el pasado 5 de agosto iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra una vivienda, provocando graves quemaduras a la actriz. Hasta 59 bomberos trabajaron para sacarla de los escombros y llevarla a un hospital cercano en un operativo que se alargó 65 minutos y que fue cuestionado por demorarse una hora más hasta llegar al lugar del incidente.

Las condiciones en las que Heche se subió al volante de su vehículo también han sido motivo de intensas polémicas, después de que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar. Según reveló FoxNews, un oficial de la policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que en los exámenes que le realizaron surgió evidencia de consumo de drogas en las horas previas a la tragedia. Heche se vio implicada en otro incidente de circulación menor a pocos metros de donde ocurrió el accidente.

La actriz, que fue pareja de la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Luego se consolidó en Hollywood con varias películas como Psycho (1998), Donnie Brasco (1997), I Know What You Did Last Summer (1997) y Six Days, Seven Nights (1998) y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century”.

En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental. Recientemente tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión “Chicago P.D.” y “All Rise”, y en 2020 participó en “Dancing With the Stars”.

Con información de AP y EFE

