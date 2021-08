El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se refirió este lunes al proyecto que busca un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el que comenzará su trámite legislativo el 11 de agosto.

En conversación con Tele13 Radio, dijo que de avanzar la iniciativa, no está definido que se acuda el Tribunal Constitucional para evitar su aprobación.

“Vamos a analizar todos los instrumentos que existan para proteger las pensiones de los chilenos. Nosotros no descartamos nada por ayudar a evitar una política pública que perjudica a los chilenos”, señaló, sin embargo aclaró que por ahora “no es algo que esté ni remotamente definido”.

En relación si una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta diciembre podría evitar un nuevo retiro de fondos de las AFP, Ossa precisó que “si nosotros alargamos el beneficio, no quiero comprometer exactamente lo que se vaya a hacer, pero si las ayudas se extienden van a tener como propósito ayudar a las familias”.

Y añadió: “Si eso evita un cuarto retiro, que para algunas personas se trata de asuntos que están entrelazados, bueno, ojalá sirva para eso también, pero nuestro objetivo es ayudar a las familias”.

Por otro lado y sobre la posibilidad de que en un corto plazo hayan mejoras a las pensiones de la clase media, el ministro de la Segpres detalló que “hay muchas posibilidades”.

“Si bien no me ha tocado liderar las tratativas, sí me consta que se ha hecho un gran esfuerzo, sí me consta que hay muy buena disposición de los parlamentarios y nos falta ir despejando algunas cosas en los próximos días. Ya estando en agosto, creo que realmente no deberíamos pasar agosto sin un acuerdo”, cerró.

