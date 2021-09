Este domingo el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, anunció que pasarán al Tribunal supremo del partido al diputado Leonidas Romero por apoyar la candidatura de José Antonio Kast.

No solo eso, sino que además solicitarán su expulsión de la tienda oficialista por no respetar la decisión de apoyar a Sebastián Sichel, quien ganó la primaria del bloque.

Ante esto, el diputado por el distrito 20 reveló a Emol que está “tranquilo, porque le avise á la directiva completa antes de la inscripción les pedí la libertad de acción, al igual que en las primarias y me dijeron que no y les dije que mi candidato era José Antonio Kast. Agradecido porque me inscribieron, ahora no sé si me van a bajar de la lista. Si me van a expulsar del partido es decisión de ellos”.

El ex alcalde de Coronel agrega que “no le he mentido a nadie, no se enteraron por la prensa, lo hice personalmente hace unas semanas atrás. Que hagan lo que tengan que hacer, tienen la libertad de expulsarme y yo de asumirla”.

Consultado por qué pasaría si lo expulsan, Romero sostuvo que “antes de entrar a la política era un microempresario exitoso, lo que tengo hoy es gracias a mi trabajo de ayer, antes de ser político, en la política no he adquirido nada. No me van a cortar los brazos ni me moriré de hambre, porque si no sigo en política, seguiré con mi emprendimiento”.

¿Por qué Kast y no Sichel?

“La perfección en ninguna actividad humana existe, pero Kast representa en lo que yo creo, en mis principios éticos y morales. Estoy en contra del aborto, del matrimonio igualitario, contra la adopción homoparental, contra la eutanasia, porque yo creo en el Dios de la vida, soy evangélico, a mucha honra, o canuto como me dicen algunos”.

Sobre esto mismo añadió que “y el señor Sichel está a favor de todo lo que yo estoy en contra. Entonces, cómo yo voy a apoyar a una persona que está en contra de aquello. Le reconozco la franqueza de haberlo transparentado antes de la elección porque así vamos a votar por convicciones algunos. Caso contrario a Sebastián Piñera, que prometió estar en contra de todo aquello y al final terminó respaldando todo. Por eso le agradezco y felicito pro la franqueza. Pero no por eso voy a trabajar o votar por él”. Ahora, si Sichel pasa a segunda vuelta y Kast no, “siendo el mal menor tendría que apoyarlo. Pero estoy trabajando para que sea José Antonio el que pase”.

Finalmente, Romero reveló que en la primaria apoyó a Mario Desbordes. “Con él tengo varias diferencias en los temas valóricos, pero yo soy agradecido de Dios y de las personas que se portaron bien conmigo. Desbordes siempre me acompañó. En agradecimiento a él, lo apoyé en la primaria, pero el partido dejó en libertad de acción y muchos diputados votaron por Sichel, otros por Lavín y muy pocos apoyamos, habiendo sido presidente del partido, diputado y ministro, y lo dejaron botado. Si ganaba Desbordes la primaria lo apoyaba a él. Mi compromiso los cumplo, era con Mario hasta las últimas. Pero eso no ocurrió, y quedé en la libertad de apoyar en quién yo creo. No me arrepiento”.

