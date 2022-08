Guillermo Teillier reforzó este domingo una declaración de su partido, que respaldó este fin de semana a la vicepresidenta de Argentina acusada de corrupción. Boric, en cambio, no firmó una declaración de presidentes de izquierda que esta semana la respaldaron. Teillier comparó el caso de Cristina Fernández con el de otros ex mandatarios de la región cuestionados, como Lula y Rafael Correa.

Panorama general. El Partido Comunista emitió este sábado una declaración en que expresó su respaldo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

El fiscal Diego Luciano pidió luna condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato (2007-2015) unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado, y haber generado con ello una defraudación al Estado de unos 1.000 millones de dólares.

Desde que dejó la presidencia de Argentina, en 2015, Fernández ha sido procesada en cerca de una docena de causas judiciales. Cinco de los casos fueron elevados a juicio, pero solo este último llegó hasta la instancia de los alegatos finales.

El caso ha desatado un escándalo de proporciones en Argentina. No tanto por las denuncias en su contra – Fernández y su fallecido marido Nestor Kishner han sido involucrados en numerosas acusaciones de corrupción en los últimos años- sino por la reacción del gobierno argentino de cuestionar la legalidad de las acusaciones y embestir contra el Poder Judicial, una ofensiva liderada por el propio presidente Alberto Fernández.

Lo que dijo Teillier. En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC reforzó la declaración de su colectividad y afirmó que el proceso que enfrenta Cristina Fernández es una maniobra orquestada desde la derecha, que tiene la finalidad de desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández y que ya existen otros antecedentes en la región al respecto, nombrando a Lula, Dilma Rousseff y Rafael Correa, entre otros.

“La experiencia en Latinoamérica nos dice que este fenómeno de acusar a figuras progresistas, democráticas de la izquierda y acusarlos falsamente ha tenido éxito. Tuvo éxito en Brasil con Lula, que afortunadamente se zafó de todo esto y ahora está primero en las encuestas. Ellos tuvieron éxito con Correa y con el vicepresidente de Ecuador, que todavía está preso, el vicepresidente de Correa. Correa no puede volver a su país y en una acusación una y otra vez Correa ha dado muestras de que no son así los hechos, no se le ha podido comprobar absolutamente nada”.

“Da la impresión de que se está llevando adelante la misma maniobra que se hizo en Brasil, que terminó en un verdadero golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Aquí se está haciendo lo mismo. Y lo que plantean las fuerzas del gobierno y de partidos progresistas que están con el gobierno en Argentina es que no se ha comprobado nada de esto y que por lo tanto es un proceso cuya la única finalidad es causar más desestabilización al gobierno argentina.

“Nosotros nos plegamos a una campaña internacional, han firmado el apoyo muchos presidentes, muchos parlamentos, y nosotros no podíamos quedar fuera. Hay que decir que nosotros nunca hemos avalado la corrupción, pero no creemos que sea el caso”.

“Lo que nos dicen todos los elementos que hemos recibido tanto como de autoridades argentinas como del Partido Comunista argentino es que esto es una maniobra de la derecha muy bien orquestada, que tiene la finalidad de desestabilizar al actual gobierno argentino”.

Diferencia con Boric. Tal como en otras ocasiones, la política exterior impulsada por el PC esta vez tiene diferencias con las que está llevando a cabo Boric.

Un grupo de presidentes de la región firmó esta semana una carta en apoyo a Fernández por “la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina”

El presidente Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el recientemente elegido Gustavo Petro, de Colombia, aseguraron que este “acoso” busca “sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

El diario español El País resaltó que Boric no había firmado la declaración. Lo mismo la BBC, que resaltó que tampoco lo hizo Lula, quien estuvo preso por una pena por corrupción que luego fue anulada y que hoy es el candidato favorito para suceder a Bolsonaro en los comicios de octubre. En plena campaña electoral, era difícil que Lula se arriesgara a apoyarla. En el caso de Chile, también sería muy contraproducente que a días del plebiscito, Boric la apoyara.

Telón de fondo. Hasta ahora no ha existido una versión oficial del gobierno respecto a las razones de Boric para no suscribir la declaración en favor de Cristina Fernández. Para algunos, la proximidad del plebiscito desaconsejaba firmar la carta. Para otro existen otras razones más de peso para no hacerlo.

En círculos diplomáticos señalan que Argentina, México y Brasil están haciendo esfuerzos por forjar una poderosa alianza en la región y volver a dar vida a Unasur, una iniciativa que surgió al alero de Hugo Chávez.

Lo que no está claro es si en esa trenza también estará Petro, un aliado clave para Boric en la región.

La embajadora que designó en Buenos Aires, Bárbara Figueroa, es una figura emblemática del PC, pero no ha trascendido su posición al respecto.

/psg