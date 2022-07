Convocar a una nueva elección de convencionales en caso de que gane el Rechazo en el Plebiscito de salida, es el camino que planteó este viernes el Presidente Gabriel Boric, generando múltiples reacciones en los sectores que están por dicha alternativa.

“De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”, dijo hoy el Mandatario al matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, añadiendo que “ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un Plebiscito por una nueva Constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin”.

Consultado por Emol, el presidente de la UDI, Javier Macaya, opinó que si bien “me parece (los dichos de Boric) un acto de realismo asumir de que la Convención no estuvo a la altura”, pero indicó que “suponer que una nueva Convención va a estar a la altura, demuestra que le falta mucho diálogo político y conversación para entender lo que ha ocurrido en este último año. Yo creo que el proceso constituyente, a pesar de que haya sido bastante malo el producto que está entregando la Convención no tiene que ser un año perdido (…) en que no tengo duda de que recogiendo parte del borrador de la Convención, del proceso de la Presidenta Bachelet y otros tantos temas rechazados por la Convención, uno no parte de cero”.

“Hay que ver cómo el Presidente Boric juega un rol para liderar este proceso, pero no pautearlo, yo creo que pautearlo sería un error y hay conversación política que se tiene que dar, donde el Presidente es un actor, pero lo que él diga tiene que ser conversado después del 4 de septiembre. Valoro que esté asumiendo que el resultado del Plebiscito va a ser que el proceso continúe después del 4 de septiembre”, precisó.

Según Macaya, nadie ha puesto sobre la mesa mecanismos, “sin primero esperar el resultado del Plebiscito, y segundo, entendiendo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo es difícil si uno empieza a plantear sus opiniones en público, que deben ser más conversadas”.

Al respecto, el timonel de RN, Francisco Chahuán, comentó que “el Presidente Boric ya está reconociendo la posibilidad clara que pueda ganar el Rechazo en el Plebiscito de salida, por tanto, hemos emplazado reiteradamente para que él pueda encabezar una salida institucional para que el proceso constituyente siga después del Rechazo, para construir una buena y nueva Constitución”.

En esa línea, Chahuán insistió a que el Mandatario “envié antes del 4 de septiembre un proyecto de reforma constitucional que nos permita ponernos en el evento que gane el Rechazo y que nos permita avanzar en el proceso constituyente”.

El secretario general de RN, Diego Schalper, complementó que ”el Presidente Boric lo que hace en su locución, es reconocer que es posible, quizás incluso probable, que pueda ganar el Rechazo, y eso ya es un avance por que es coherente con lo que dijo que tenia que ponerse en ambos escenarios. Ahora donde tenemos una diferencia, es que no es él quien tiene que definir cómo sigue el proceso constitucional, si no que tiene que ser la ciudadanía la que lo haga. Será la ciudadanía la que el 5 de septiembre en adelante dirá cuál es el procedimiento para seguir adelante”.

“Da la impresión que al Presidente Boric le acomoda que este proceso se alargue. Nuestra impresión es que la ciudadanía lo que quiere es que en el menor tiempo posible, seamos capaces de darles certezas a los ciudadanos con una nueva y buena Constitución”, acotó Schalper.

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, consideró que Boric “le dio legitimidad a la opción Rechazo como alternativa viable de ganar, asumiendo la responsabilidad de generar una hoja de ruta para que el proceso constituyente continúe más allá del Plebiscito”.

No obstante, recordó que “este proceso le pertenece a la ciudadanía, por tanto, sería un error imponer un mecanismo como única solución para lograr juntos el anhelo de una nueva Constitución. Queremos devolver a la ciudadanía la posibilidad de elegir cuál es el mejor mecanismo para lograr ese objetivo”.

El jefe de senadores de Evópoli, Luciano Cruz-Coke apuntó que “es una buena noticia saber y el Gobierno está cayendo en cuenta y el Presidente Boric, de que el Rechazo podría ganar, la forma de que esto se lleva adelante tiene que implicar la concurrencia de todos los sectores políticos, de la ciudadanía y no estar definida por el Presidente de turno. Es sin duda un insumo más, pero la ciudadanía debe decidir de qué manera entramos en un proceso que nos permita tener una Constitución que nos una”.

Senadores DC por el Rechazo

La senadora Ximena Rincón (DC) explicó a este medio que “yo creo que lo que tenemos que hacer es pronunciarnos el 4 de septiembre, hombres y mujeres de nuestro país por la propuesta que nos hizo la Convención. Si gana el Rechazo va a ser más necesario que nunca tener aprobado nuestro proyecto de 4/7. Parece que el Presidente olvida que el acuerdo del 15 de noviembre permitió modificar la Constitución y habilitar este proceso y los ciudadanos votaron el 25 de octubre respecto de este proceso, pero ya concluido hay que hacer una nueva modificación constitucional, habilitar un nuevo proceso y volverlas a preguntar cuál a los chilenos cuál es es el mecanismo que quieren”.

“Me parece positivo que el Presidente por fin se ponga en el caso de que gana el Rechazo. Y lo que señala en forma clara es que continúa el proceso constituyente y por eso también nuestro proyecto que rebaja los quórum, que es la llave maestra para habilitar una reforma que permite que sea la ciudadanía, la que en definitiva elija, bajo qué mecanismo vamos a darnos una segunda oportunidad de tener una nueva Constitución que sea una buena Constitución y que le haga sentido a la mayoría de los chilenos, que sea la casa común que queremos todos”, manifestó el senador Matías Walker (DC).

El presidente de Republicanos, Rojo Edwards, cree que “las palabras del Presidente son una estocada de muerte al Apruebo. Como él sabe que la derrota del Apruebo es su derrota, trata de ‘salir jugando’ impulsando un proceso constituyente, similar al fracasado proceso que culmina”.

“Esto implicaría dos o más años adicionales de incertidumbre y miles de millones más del bolsillo de los chilenos, lo que agudizaría la crisis social que vivimos. Él debe empezar a gobernar hoy sin usar esto de excusa para no avanzar en combatir la inflación, enfrentar la crisis de inseguridad y vivienda que asola a nuestro país y también, por ejemplo, mantener trabada la reforma de pensiones en el Senado”, recordó Edwards.

El jefe de la bancada Republicana Cristóbal Urruticoechea, dijo que “es una vergüenza, un descaro lo que hace el Presidente de la República. Su nerviosismo por cumplir su plan de monopolizar el camino a la destrucción de nuestro país, lo lleva a cometer este tipo de torpezas”.

“No vamos a permitir esta ofensiva del Gobierno de que avance en su ofensiva de perpetuar su poder silenciando la esperanza de millones de chilenos que sólo quieren volver a la unidad nacional, a la paz y a la prosperidad para sus hijos, sus padres y sus abuelos. Nos tendrán de frente. Esto no lo vamos a permitir”, precisó.

Opiniones de la sociedad civil

El ex diputado RN y miembro de “#Hagámosla en serio”, Mario Desbores, coincidió que “el Presidente está reconociendo que es muy probable que gane el Rechazo, pero en vez de liderar un acuerdo respecto de lo que va a pasar después, pretende imponer condiciones. Yo creo que se está equivocando, creo que la gran mayoría de los chilenos no está muy seguro de que el camino de elegir una nueva Constituyente en los mismo términos anteriores sea lo correcto”.

“Por eso, creo que lo mejor es hacer un Plebiscito donde la ciudadanía decida cuál es el camino a la nueva Constitución, y no pretender imponer lo mismo que se había acordado antes, la Convención está muy desprestigiada y no estoy seguro que la mayoría de los chilenos quieran eso. Presidente le pido: Convoque a un gran acuerdo, tengamos certezas, sepamos lo que va a pasar si es que gana el Rechazo y qué reformas se harían si gana el Apruebo. Usted debe liderar esto y no pretender imponer una determinada condición, creo que la gente no está de acuerdo con lo que está planteando”, aseveró Desbordes.

Desde Amarillos por Chile, Cristian Warnken, planteó que “los chilenos tendrán que decidir democráticamente cuál es la mejor alternativa que creen para seguir buscando una nueva, pero buena Constitución, lo importante es que no se cometan los mismos errores que se cometieron en esta Convención y que defraudaron la confianza de millones que votaron Apruebo en el Plebiscito de entrada”.

“Nos alegra que el Presidente reconozca que después del triunfo del Rechazo, hay alternativas, hay caminos y posibilidades de buscar una nueva, pero buena Constitución. Por eso en Amarillos por Chile llamamos a votar tranquilos, con esperanza y a rechazar con esperanza este 4 de septiembre”, complementó Warnken.

El integrante del movimiento “Chile es uno Solo”, Juan José Santa Cruz, expresó que “todas las alternativas son válidas, pero me parece que el Congreso debería definirlo y en mi opinión una comisión transversal de expertos sería una buena solución”.

/psg