Se estima que el universo conocido contiene más de un billón de billones de estrellas y 40 billones de planetas, por lo que es una apuesta segura que alguno de ellos alberga formas de vida inteligentes. Pero a pesar de la alta probabilidad de que existan extraterrestres en algún lugar del espacio, la humanidad no ha podido encontrarlos, o por lo menos eso es lo que nos dicen. La búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) es una de las áreas más importantes y menos reconocidas de la astronomía a pesar de que hasta ahora no ha respondido a la pregunta más importante del cosmos: ¿estamos solos?

Para ayudar a resolver este dilema, los expertos en la materia ahora están buscando rastros de tecnología extraterrestre. Los investigadores ya están examinando profundamente el espacio en un intento por descubrir ciudades, redes de satélites o gigantescas ‘megaestructuras’. Algunos incluso piensan que nuestro propio sistema solar podría contener sondas enviadas por una civilización avanzada, restos de antiguas naves espaciales o incluso evidencia de asentamientos antiguos en planetas como Marte o Venus. Y aunque nunca ha habido una confirmación oficial de este tipo de búsquedas, ahora sabemos que la NASA está convencida de que hay restos de tecnologías avanzadas de civilizaciones extraterrestres.

Revelando la verdad

Según informa el portal tecnológico The Debrief, un informe de 2018 publicado por la NASA muestra que la principal agencia espacial estadounidense está dispuesta a demostrar la existencia de vida extraterrestre inteligente. Titulado “LA NASA y la búsqueda de tecnofirmas”, el documento de 70 páginas detalla todas las diversas formas en que los científicos espaciales consideraron que la vida extraterrestre inteligente podría ubicarse durante el “Taller de Tecnofirmas”, organizado en Houston, Texas, del 26 al 28 de septiembre de 2018.

En el informe se analizan numerosos métodos novedosos para detectar rastros de tecnología alienígena avanzada. Sin embargo, una sección es particularmente intrigante. Descritos como “intrusos”, los científicos de la NASA discutieron el potencial de que las sondas extraterrestres no solo viajen a través de nuestro vecindario planetario, sino que también hayan aterrizado accidental o intencionalmente en uno o más planetas o en numerosos satélites naturales de nuestro sistema solar. Aún más sorprendente, dice la NASA explícitamente, “incluso es posible que la Tierra misma albergue tales artefactos”.

Si bien el tema de la tecnología extraterrestre estrellada ha sido ampliamente desacreditado por la comunidad científica, cada vez son más los científicos que dicen que la prueba de vida extraterrestre podría estar más cerca de lo que creemos.

«Sí, creo que vale la pena hacer la idea de buscar en nuestro vecindario solar evidencia de tecnología extraterrestre”, dijo el Dr. Jacob Haqq-Misra, astrobiólogo y científico investigador del Instituto de Ciencia Blue Marble Space a The Debrief. “No sabemos qué tan prevalente es la vida o la tecnología en nuestra galaxia, por lo que no podemos asignar fácilmente ninguna probabilidad para decir que la tecnología es más o menos probable en un exoplaneta que en nuestro sistema solar”.

¿Ya se han encontrado pruebas de reliquias extraterrestres?

El informe de la NASA publicado en 2018 es realmente revelador, pero son muchos los que alegan que la NASA ya ha encontrado evidencia convincente de artefactos extraterrestres artificiales en el análisis de imágenes existentes. En otro estudio, los investigadores de “El Proyecto Lunascan y Sociedad para la Investigación Planetaria SETI” dijeron que el análisis de imágenes captadas por el Apolo 15 y el Lunar Reconnaissance Orbiter de dos características inusuales en el cráter Paracelsus C en el lado opuesto de la Luna parecía mostrar artefactos extraños, posiblemente artificiales. Los investigadores dijeron que las representaciones en 3D sugieren que las características de Paracelsus C y el terreno circundante podrían ser “una entrada y un pasadizo que puede conducir bajo tierra”. Los autores señalaron que una de las dos estructuras no solo es estadísticamente diferente del paisaje circundante, sino también “diferente a cualquier característica vista en la luna hasta la fecha”.

“Un establecimiento científico dominante decididamente conservador a menudo rechaza las anomalías basándose únicamente en el tema, es decir, no puede haber artefactos extraterrestres en la Luna porque no hay artefactos extraterrestres en la Luna (u otros planetas)”, señalaron los investigadores en el artículo, “Tal punto de vista es un ejemplo de razonamiento circular, basado en la creencia de que los extraterrestres no existen, o si existen, que no podrían haber viajado a nuestro sistema solar”.

Sin embargo, la comunidad científica en general ha descartado o ignorado en gran medida el estudio publicado en el Journal of Space Exploration en 2016. El Dr. Haqq-Misra explicó a The Debrief que no está completamente convencido de la idea de que las características inusuales de Paracelsus C representen un posible pasaje a un sitio subterráneo. Pero también añadió, que como una de las figuras principales en la búsqueda científica de firmas tecnológicas alienígenas, el Dr. Haqq-Misra dijo que incluso una característica geológica novedosa en la Luna es suficiente para justificar una mayor investigación.

“Creo que la premisa para tal análisis es razonable, ya que no necesariamente podemos descartar la posibilidad de artefactos en la luna hasta que busquemos”, expuso el Dr. Haqq-Mirsa. “El análisis en el documento parece un caso razonable para justificar las observaciones de seguimiento en el futuro, idealmente por un rover”.

De lejos, la teoría más impactante propuesta en el Informe de la NASA es la idea de que los artefactos extraterrestres podrían potencialmente estar ocultos no solo en los cuerpos dentro de nuestro Sistema Solar, sino también aquí en la Tierra. Es casi seguro que esta línea ofenderá la sensibilidad de cualquiera que ya encuentre la idea de reliquias extraterrestres en la Luna o Marte simplemente demasiado descabellada como para considerarla seriamente. Sin embargo, algunos científicos están dispuestos a decir que el concepto no es una locura. Todo parece indicar que la NASA nos ha estado ocultando la verdad y que ya conoce la existencia de artefactos de origen extraterrestre. Ahora hay que esperar el momento en que la NASA revele la existencia de civilizaciones altamente avanzadas.

¿Estamos a las puertas de la “Gran Revelación”?

