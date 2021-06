China ha tenido muchas historias de ciudades flotantes presenciadas por miles de ciudadanos en los últimos años. Estas ciudades flotantes también han provocado un acalorado debate sobre la posibilidad de un universo paralelo o de hologramas producidos por el gobierno. En octubre de 2015, los medios de comunicación informaron sobre un video que mostraba una ciudad flotante sobre la ciudad de Foshán en la provincia china de Guangdong. La imagen fantasmal apareció solo durante unos minutos y cientos de personas fueron testigos.

Un fenómeno similar también ocurrió en Jiangxi después de unos días. Más tarde, en marzo de 2016, la gente fue testigo de una impresionante visión de unos edificios sobre el mar junto al puerto de Dalián en la provincia china de Liaoning. Los habitantes que vieron los edificios declararon que era una verdadera ciudad flotando en el mar. Naturalmente, lo inexplicable dio lugar a una serie de especulaciones y teorías de conspiración. Una de las principales teorías es que las ciudades flotantes eran, de hecho, un holograma producido por el Proyecto Blue Beam, un plan para simular una invasión extraterrestre en la Tierra o incluso la Segunda venida de Cristo a través de hologramas. Sin embargo, este tipo de fenómenos ha continuado a lo largo de los años, y no solo en China, sino también en otras partes del mundo.

Ciudad flotante

Las imágenes de lo que parece ser una enorme ciudad flotante frente a la costa de Portsmouth, Inglaterra, ha conmocionado a sus habitantes y a los usuarios de las redes sociales, que no pueden entender el inexplicable fenómeno. En las imágenes se pueden ver edificios imponentes emergiendo del Océano Atlántico, en medio de la nada.

Arthur Scott quedó impresionado por el extraño fenómeno y fotografió el bloque flotante de edificios, que se formó a unos pocos kilómetros al sur de la playa en Portsmouth, Hampshire. El hombre de 56 años le dijo al periódico británico The Sun que el fenómeno duró aproximadamente una hora.

“Parecía una ciudad del bloque del Este en el mar, esa es la mejor forma en que puedo describirla”, dijo Scott. “Últimamente ha habido bastante espejismo de ‘fata morgana’, donde los barcos parecen flotar en el horizonte, pero eso no es lo que era. Como todo el mundo en Portsmouth, estoy acostumbrado a ver grandes buques portacontenedores que parecen islas flotantes, pero esto estaba parado, demasiado tiempo, y lo miramos durante más de una hora”.

El inusual fenómeno se produce solo dos días después de que aparecieran imágenes del portaaviones HMR Prince of Wales de 65.000 toneladas que parecía estar flotando en los cielos. El HMS Prince of Wales, que es igual de grande que tres campos de fútbol, ​​fue avistado en Dartmouth, en el condado de Devon, el lunes 14 de junio, justo después de la cumbre del G7 en Cornualles. La imagen fue publicada por Christine Readwin en el grupo de Facebook de Dartmouth News and Support con la siguiente descripción:

“El HMS Prince of Wales, literalmente, pasó volando por la desembocadura del río en este momento”, escribió Christine.

Pero estos no ha sido los únicos fenómenos similares ocurrido en el Reino Unido en los últimos meses. Otra increíble imagen de un barco flotante se volvió viral después de ser tomada frente a la costa de Falmouth, Cornwall, en marzo. En este caso, un hombre llamado David Morris quedó aturdido después de fotografiar el barco flotando por encima del mar. Y debido al revuelo causado, el meteorólogo de la BBC, David Braine, ofreció una explicación para tales fenómenos.

“Los espejismos superiores ocurren debido a la condición climática conocida como inversión de temperatura, donde el aire frío se encuentra cerca del mar con aire más cálido sobre él”, explicó Braine. “Dado que el aire frío es más denso que el aire caliente, desvía la luz hacia los ojos de alguien que está parado en el suelo o en la costa, cambiando la apariencia de un objeto distante”.

En otras palabras, se trataría de espejismos Fata Morgana, que se encuentran comúnmente sobre grandes masas de agua, causados ​​por rayos de luz que se doblan a medida que pasan del aire frío a nivel del suelo al aire más cálido que se encuentra sobre él. La curvatura de los rayos de luz crea una ilusión óptica que hace que los objetos parezcan flotar sobre el suelo. Sin embargo, no todo el mundo cree en esta explicación. Son muchos los que aseguran que nunca han visto nada parecido y de ser espejismos Fata Morgana serian mucho más comunes. Por lo que una teoría popular es que se trata de universos paralelos.

Al parecer, este tipo de fenómenos aparecen en los cielos cuando se abren los portales interdimensionales que conectan a otros universos. Aunque tampoco descartan que sea el ‘Proyecto Blue Beam’. Como hemos comentado en anteriores publicaciones, este proyecto secreto se estaría llevando a cabo por las élites para crear el Nuevo Orden Mundial. Y el fenómeno ocurrido en Portsmouth demostraría que nos encontraríamos en el según paso, los hologramas ópticos tridimensionales, para continuar con la falsa invasión extraterrestre o la Segunda venida de Cristo a la Tierra con la única intención de obtener el dominio completo en el planeta.

/psg

.