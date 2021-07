La del domingo fue una jornada electoral de sorpresas, donde no solo llamó la atención la alta convocatoria para una primaria –3,1 millones de personas fueron a votar en un fin de semana largo y en pandemia, superando la participación de las experiencias de 2013 y 2017–, sino también el que por primera vez los candidatos retadores se impusieran –y con holgura– sobre quienes eran las cartas favoritas para continuar competiendo en la presidencial de noviembre.

Diversos son los factores que se mencionan –y que de seguro se desmenuzarán en los próximos días– para explicar el millón de votos que obtuvo Gabriel Boric y que le permitió derrotar a Daniel Jadue por 20 puntos de diferencia, como también el arrastre que concitó el independiente Sebastián Sichel y que terminó por truncar la tercera incursión presidencial de Joaquín Lavín.

Primó la apuesta de los electores por las nuevas generaciones y las nuevas narrativas –fue uno de los análisis recurrentes–, castigándose a los extremos –en particular la impronta que el abanderado comunista le dio a su campaña en las últimas semanas– y también a los partidos tradicionales de derecha representados por la UDI y RN.

El resultado instala, sin duda, un reordenamiento del mapa político que, en lo inmediato, deja en un complejo escenario a la ex Concertación. El bloque de centroizquierda tenía puestas sus esperanzas en que los inminentes triunfos de Jadue y Lavín revitalizaran sus propias opciones en la elección de noviembre, abriéndole espacios para recuperar respaldos en la izquierda moderada y el centro. Ahora, en cambio, no son pocos los que no descartan que el PS y la DC terminen anticipando un respaldo a Boric en primera vuelta.

Te invitamos a revisar este y otros temas en la siguiente selección de artículos que forman parte de la cobertura especial de La Tercera con motivo de las primarias presidenciales de 2021:

Los desafíos de Boric. Tras imponerse en las primarias, el abanderado del FA deberá emprender nuevos desafíos, como recomponer lazos con Jadue, integrar el programa del PC y, a la vez, ampliar su base de apoyo en la centroizquierda.



Sichel y la apuesta de noviembre. Pese a ganar la primaria de Chile Vamos, el fantasma de que la derecha no pase a segunda vuelta sigue latente. Por lo mismo, el ex ministro de Desarrollo Social deberá tener la capacidad de alinear a todo el bloque tras su candidatura e intentar convencer a José Antonio Kast de deponer su propia postulación a La Moneda.



Un duro golpe al PC. La derrota del abanderado comunista puso fin a la ilusión del partido –alimentada por el buen desempeño que llegó a tener Jadue en las encuestas post estallido– de llegar a La Moneda por primera vez con un candidato de sus filas. “Esto nos deja heridas por todos lados”, reconocía anoche un dirigente del PC.



Lavín suma una nueva derrota. Varias son las causas que mencionaron anoche en el lavinismo para explicar el holgado triunfo de Sichel en la primaria de Chile Vamos que puso fin a la participación del ex alcalde de Las Condes en la carrera presidencial, como el apoyo soterrado de La Moneda al ex ministro de Desarrollo Social y el mal cálculo de centrar su campaña en criticar a Jadue.



El complejo escenario para Provoste y Narváez. Cuando quedan 36 días para la inscripción de las candidaturas a la elección presidencial de noviembre y la ex Concertación aún no da con el diseño para enfrentar esa contienda, los triunfos de Boric y Sichel no hacen más que complicar las opciones de Provoste y Narváez.



Mercados se tranquilizan… por ahora. Analistas dicen que el que haya quedado fuera de carrera la opción más radical de izquierda representada por Daniel Jadue es una buena noticia. No obstante, enfatizan que la incertidumbre no ha terminado.

Kast, la incógnita pendiente de la derecha. En el Partido Republicano aseguran que no hay escenario alguno que pudiera hacer que José Antonio Kast se baje de la carrera presidencial y que, incluso, ya elaboran una lista parlamentaria propia.

Escrito por Por Mauricio Donoso, Editor de Newsletters de La Tercera

/gap