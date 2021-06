Cientos de miles o millones de personas creen que han sido abducidas o secuestradas por extraterrestres. En un caso típico, un abducido relata que estuvo acostado en la cama una noche cuando un sentimiento extraño lo invade y aparecen seres extraterrestres de la nada. Los extraterrestres lo trasladan a una nave espacial y lo someten a innumerables pruebas físicas y psicológicas. Después de lo que parecen horas, regresa a su habitación ileso y descubre que todo el “infierno” vivido transcurrió en cuestión de minutos.

Los abducidos piensan que sus experiencias traumáticas fueron reales. Sin embargo, la mayoría de los psicólogos dicen que las abducciones son sueños lúcidos o alucinaciones, provocadas por el conocimiento de experiencias similares de otras personas. Pero recientes experimentos, en el que los participantes entrenados en técnicas de sueños lúcidos pudieron soñar vívidos encuentros con extraterrestres, descartando la hipótesis psicológica. Entonces, ¿están ocurriendo realmente abducciones extraterrestres? Pues parece ser que en una localidad inglesa las abducciones se han vuelto en un verdadero problema.

Abducciones extraterrestres

Un misterioso letrero denuncia que tres abducciones extraterrestres han ocurrido en Dudley en la última semana, Midlands Occidentales, Inglaterra, pero el consejo no está haciendo nada. El extraño letrero apareció repentinamente en medio de árboles en el bosque de Sedgley.

“3 abducciones extraterrestres aquí en una semana ¿Cuándo va a hacer algo el consejo?”, dice el letrero.

El periódico británico The Daily Star informa que muchos habitantes creen que el condado se encuentra en el corazón de la actividad extraterrestre dentro del Reino Unido. La policía de Midlands Occidentales recibió 12 informes de avistamientos de ovnis entre 2013 y 2016. Y según una respuesta de “Libertad de Información”, las autoridades investigaron 20.999 casos o 101 llamadas que recibieron en relación con presuntos avistamientos OVNI o extraterrestres desde 2015 hasta 2017. The Daily Star cita a una mujer que vio una bola naranja parpadeante en el cielo.

“Lo primero que pensé fue que parecía un avión en llamas, pero claramente no lo era”, dijo Lisa. “Se movió demasiado rápido para ser un avión; vivimos cerca de la ruta de vuelo, por lo que estamos acostumbrados a ver aviones. Lo miré probablemente solo unos segundos y vi mientras viajaba por el cielo, no hacia abajo, se reducía de tamaño y luego desaparecía”.

Un hombre describió una misteriosa “luz blanca” que, según él, se movía a través del cielo a una velocidad que nunca antes había visto en ninguna tecnología creada por el hombre.

“No escuché un boom como esperaba con tanta velocidad, solo un leve zumbido”, dijo el hombre que quiso permanecer en el anonimato. “No era un meteorito, también estaba muy bajo y la luz era muy brillante. Lo vi durante tres segundos antes de que viajara por todo el cielo y se perdiera de vista”.

Incluso un funcionario del consejo de Dudley reconoció a The Daily Star que definitivamente está sucediendo algo con la actividad OVNI en Midlands Occidentales, pero nadie lo confirmará oficialmente. Aunque no está convencido sobre la denuncia de las abducciones extraterrestres.

“Definitivamente está sucediendo algo con la actividad OVNI en Midlands Occidentales, pero nadie lo confirmaría oficialmente”, dijo el funcionario. “Pero en cuanto a las abducciones extraterrestres en Sedgley, no estoy tan seguro de eso”.

La concejala Karen Shakespeare, miembro del gabinete para el ámbito público, dijo que el letrero será retirado.

¿Una broma?

Debido al revuelo causado los jefes del Consejo de Dudley emitieron un comunicado diciendo que había habido algún tipo de confusión y que después de hacer las debidas comprobaciones estaban “seguros” de que el letrero no estaba en el distrito de Dudley, y un portavoz agregó: “Creemos que puede haber cierta confusión entre la ciudad de Sedgley y Sedgley Woods, en Filadelfia”.

Pero como no consiguieron acabar con la polémica, un ilustrador de Glasgow llamado Ash Loydon ha revelado que la historia surgió después de tuitear una imagen de un letrero que mencionaba las abducciones extraterrestres y dijo que era en Sedgley. Loydon contó cómo encontró la imagen mientras buscaba fotos del bosque y pensó que la compartiría en Twitter, creyendo que sería divertido mencionar a Sedgley, su antigua ciudad natal.

“Pensé que haría reír a la gente, nunca me di cuenta de que se volvería viral”, dijo From The Dudley News.

En una publicación de su blog, contó que no dio importancia a su tuit, pero luego comenzaron las menciones y los correos electrónicos.

“Primero estaban los correos electrónicos de varios periódicos seguidos de incluso más visitas, lo que significaba que tenía que apagar las notificaciones porque mi teléfono temblaba”, escribió Loydon.

Luego, un amigo le envió una copia de una noticia publicada en The Daily Star. La historia también fue publicada por el periódico The Sun y medios locales, momento en el que decidió que era el momento de explicar lo sucedido. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta explicación, y consideran que las autoridades están ocultando la verdad, tal como ocurrió con los misteriosos monolitos en todo el mundo.

Después del revuelo causado por la aparición de monolitos metálicos, un colectivo de arte conocido como “The Most Famous Artist” se atribuyó la obra aparecida en Utah. El fundador del grupo, Matty Mo, dijo que los monolitos en los Estados Unidos fueron colocados para animar a todos después de un año miserable. Algunos dijeron que simplemente el gobierno de EE.UU quería ocultar la presencia de extraterrestres en nuestro planeta. Por lo que Dudley habría ocurrido lo mismo.

/psg