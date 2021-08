Como “monjes de esa religión que llaman patria” los catalogó, en 2007, Rafael Gumucio, en su columna de Las Últimas Noticias. Así lo recordó ayer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al lanzar un inédito seminario para los suboficiales de la institución uniformada, en Providencia.

La instancia está dirigida a 74 suboficiales mayores que participan del encuentro que comenzó ayer y terminará hoy, pasadas las 17.30 de la tarde. La actividad es parte de los tantos intentos de la institución por avanzar en una reforma, en medio de constantes cuestionamientos a la policía uniformada por sus actuaciones durante el estallido social, y antes, en el fraude a Carabineros, el montaje de la Operación Huracán, y el homicidio al comunero mapuche Camilo Catrillanca, en 2018.

Los constantes cuestionamientos, la necesidad de avanzar una reforma y encaminar el “carabinero del Centenario” fueron los ejes del discurso del general Yáñez, ayer, al cual tuvo acceso La Tercera PM. “El punto de partida de esta ruta es que tenemos un tremendo desafío. Histórico, vamos hacia el centenario. En un camino hay eventos (hoyos) y depende cómo uno los enfrenta en la vida. Tenemos que ser capaces de avanzar para llegar a nuestro destino”, dijo.

Yañez, al insistir en la necesidad de una reforma, hizo un llamado a sus subalternos a abrirse a estos cambios. “Hay que modernizarnos de la cabeza, pensar distintos, sin traicionar jamás nuestros principios, doctrina e historia”, aunque hizo un llamado a la calma, ponderando la baja en las postulaciones a las escuelas de formación de Carabineros a las que en los últimos 10 años, en promedio, postulaban 15.341 jóvenes. Al 18 de junio del año pasado habían presentado sus papeles, solo 2.154 interesados.

No estamos en crisis

El general director, sin embargo, indicó que “no estamos en crisis. Llevamos más de 8 mil postulantes a la escuela de formación. Estamos en rango de normalidad. Da lo mismo el número, lo importante es lo que seamos capaces de seleccionar… ¡A los mejores!”.

Luego, Yáñez pasó a enumerar lo que él ha hecho, durante su gestión, por los carabineros “¿En qué he centrado mis esfuerzos?”, preguntó, a lo que respondió: “Alinear los propósitos en una suma de voluntades. Le ponemos corazón para que Carabineros esté donde esté; mejorar las condiciones de trabajo, ese es el rol que tenemos que cumplir; proteger a cada uno de nuestros hombres y mujeres carabineros. Lo he hecho y he sido duro, emplazando a parlamentarios y al Congreso. Cada vez que hago una intervención, lo hago con convicción y con fundamentos. Hoy saben que si alguien dice algo se van a encontrar conmigo”.

Quién también participó de la instancia fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La autoridad explicó ante los suboficiales que “no compartimos con quienes quieren borrar Carabineros. La institución tiene una historia tremenda, se corrige lo que hay que corregir y potencia lo que hay que potenciar. Tenemos la oportunidad de proyectar la Institución con estándares para estos tiempos y atractiva para las nuevas generaciones”, expuso la autoridad de gobierno invitando a los asistentes a que el seminario fuese el puntapié inicial para despertar ideas”.

/psg