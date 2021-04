El ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) durante los años 1993 y 1995, James Woolsey, está dando bastante de qué hablar entre los aficionados a la ufología. Esto se debe a que, en una reciente entrevista para un canal de YouTube, afirmara que cree en la existencia de seres extraterrestres y que espera que la humanidad sea amigable con ellos en el caso de que se produzca un contacto masivo.

Woolsey, de 79 años, había sido invitado por el canal “The Black Vault Originals” para hablar sobre su libro “Operación Dragón” en donde asevera que el ex presidente John F. Kennedy fue asesinado por orden del Kremlin. Además de ese tema, el ex jefe de inteligencia durante el gobierno de Bill Clinton se refirió acerca de las múltiples historias en torno a los “fenómenos aéreos no identificados” que se han dado en los últimos años.

“He estado… no en presencia de, pero he estado en conversaciones con varias personas que han estado cerca de un avión funcionando de una manera extraordinaria, de una manera que aún no ha llegado a ser algo con lo que la gente se sienta cómoda”, aseguró Woolsey al respecto.

El ex mandamás de la CIA comentó que ya no es “tan escéptico como antes” dado que “algo está sucediendo que sorprende a una serie de pilotos experimentados en aviones inteligentes y tendremos que ver qué es”.

Woolsey ejemplificó su punto de vista con lo que le narró alguien de su confianza: “Las historias sobre ovnis siempre me parecieron bastante lejanas, pero hubo un caso en el que un amigo mío vio cómo ovni detuvo su avión a 40.000 pies (más de 12 kilómetros) de altitud y dejó de operar como un avión normal”.

Su declaración se suma a la de otros ex funcionarios de inteligencia que se han mostrado abiertos a la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, John Brennan, director de la CIA entre 2013 y 2017, aseguró en un podcast que era arrogante el manifestar que somos los únicos en el universo. “La vida se define de muchas formas diferentes”, aseveró durante la entrevista.

En tanto, hace algunas semanas, John Ratcliffe, quien fuera director de inteligencia del presidente Donald Trump, le comentó a Fox News que durante los últimos años se reportaron más avistamientos de los que se revelaron al público y que la tecnología utilizada por los ovnis es superior a la nuestra.

Todas estas declaraciones hacen que los ufólogos esperen con ansias el 1 de junio, fecha límite impuesta por el gobierno de Estados Unidos para que las distintas agencias de inteligencia y el Pentágono liberen los informes que tengan sobre los fenómenos aéreos inexplicables.

