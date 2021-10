El gobierno no ha tenido días fáciles. El martes el Ejecutivo sufrió una derrota en la Cámara de Diputados tras la aprobación del cuarto retiro del 10% de las AFP, y este miércoles no tuvo un mejor escenario en la votación en particular que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo sobre la ley corta de pensiones.

Esto, porque los parlamentarios de oposición pasaron por alto las advertencias de inconstitucionalidad y terminaron modificando aspectos claves del proyecto que ingresó el gobierno al Congreso. Es más, introdujeron varios cambios relacionados con el funcionamiento de las AFP y el sistema de pensiones, que escapan de las ideas matrices de esta ley corta que busca ampliar y fortalecer el Pilar Solidario.

En concreto, los diputados comenzaron votando una indicación ingresada por la oposición que busca que las mujeres puedan acceder al Pilar Solidario desde los 60 años, y no a los 65 años como ocurre hoy tanto para hombres como para mujeres.

Ahí fue cuando empezó el debate sobre la admisibilidad de la indicación, ya que tanto los diputados oficialistas como el gobierno argumentaron que no sería admisible ni esta ni el resto de las indicaciones, dado que no se señalaba el modo en que se iba a financiar la propuesta, además de que irroga gasto fiscal y alude a materias de seguridad social, cuestiones que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, según lo establece la Constitución.

