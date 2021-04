Un tema controvertido en la comunidad paleontológica (y científica en general) es la imposibilidad lógica de probar un hecho imposible. Por ejemplo, nadie puede demostrar, con un 100 por cien de certeza, que todos los Tyrannosaurus rex desaparecieron de la faz de la tierra hace 65 millones de años. Después de todo, existe una posibilidad astronómicamente pequeña de que algunos afortunados especímenes hayan logrado sobrevivir y estén felizmente cazando y reproduciéndose incluso ahora en una isla remota y aún sin explorar. Lo mismo ocurre con cualquier dinosaurio que quieras nombrar.

No se trata simplemente de una cuestión retórica. En 1938, un celacanto vivo, un pez prehistórico con aletas lobuladas que se creía que se extinguió al final del período Cretácico, fue hallado frente a las costas de África. Para los científicos evolucionistas, esto fue tan impactante como si se hubiera descubierto un Ankylosaurus vivo en una cueva siberiana, y provocó que los investigadores reconsideraran rápidamente el uso casual de la palabra “extinto”. Y la confusión del celacanto provocó un aumento de confianza entre los criptozoólogos modernos: investigadores y entusiastas (no todos científicos) que creen que el llamado monstruo del lago Ness es en realidad un plesiosaurio extinto hace mucho tiempo , o que el Bigfoot puede ser un Gigantopithecus viviente, entre otras muchas otras posibilidades. Muchos creacionistas también están especialmente ansiosos por probar la existencia de dinosaurios vivos, ya que creen que esto invalidará de alguna manera los fundamentos de la evolución darwiniana. Entonces, dicho esto, tal vez ahora tengamos evidencias de la existencia de dinosaurios vivos en nuestra en el siglo XXI.

Dinosaurio en Florida

Una mujer en Florida, EE.UU, ha provocado todo un revuelo en las redes sociales después de asegurar haber grabado una ‘cría de dinosaurio’ corriendo por su césped en medio de la noche. Cristina Ryan dijo que su cámara de seguridad captó el momento en que una misteriosa criatura a dos patas que pasaba corriendo por su casa en Palm Coast.

Mientras trataba de encontrar una explicación lógica t racional de lo que podría ser el extraño animal, Ryan sugirió que podría ser una criatura prehistórica. Ella observó que la forma en que el animal ‘caminaba’ sobre sus patas traseras era similar a un velociraptor.

“Cualquier animal que se nos ocurra que esté ‘caminando’ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera”, dijo Ryan a la cadena de televisión local WOFL. “Tal vez he visto Parque Jurásico demasiadas veces, pero veo una rapaz u otro dinosaurio pequeño. Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea parece tener patas delanteras. ¿No estás seguro? Jajaja. Yo mismo me quedo con raptor.”

Después de que las imágenes se compartieron en Facebook, los usuarios de las redes sociales ofrecieron sus propias teorías sobre lo que podría ser la extraña criatura. Las teorías incluían un zorro con la cola hacia arriba y hacia atrás, un lagarto exótico o una iguana que habían soltado desde los cayos. Hay que señalar que los habitantes de Florida dicen que muchas de las aves grandes que se encuentran en el estado pueden parecer y sonar como bestias prehistóricas. Al parecer esos “pájaros grandes” son similares a velociraptores.

Otra posibilidad es que no sea un pájaro grande, sino más bien un pavo salvaje corriendo a gran velocidad, e incluso una mascota que se ha escapado. Señalan que la marca blanca en la espalda de la criatura podría ser un collar de identificación o el arnés de un perro. Pero no todos están convencidos que sea algo que conocemos.

Los creyentes en la criptozoología sugieren que el animal es en realidad un chupacabras, una legendaria criatura parecida a un vampiro originaria de Sudamérica que drena la sangre del ganado y se parece un poco a un perro sin pelo o un coyote. Y por último nos encontramos la teoría más plausible, que se trate de una cría de velociraptor u otra criatura prehistórica deambulando por el jardín de una casa en Florida.

Tenemos que recordar que hace unos días Max Hodak, el cofundador de Neuralink que recientemente apareció en los titulares por sugerir que la interfaz cerebro-computadora de su compañía revolucionaría el mundo de los videojuegos, pidió que se construyes alguien un Jurassic Park real, ya que hay tecnología para hacerlo. Hodak agregó que no serían dinosaurios genéticamente auténticos, sino más bien nuevas especies súper exóticas. Por lo que puede ser que el video de Ryan muestre uno de estos dinosaurios creados por la empresa de Elon Musk, escapado de uno de sus laboratorios secretos. Es una posibilidad y no del todo descabellada.

