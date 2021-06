Twitter sigue trabajando en nuevas funcionalidades para mejorar la plataforma. Después de haber lanzado recientemente su servicio de ‘podcasting’ en vivo y una herramienta para que los creadores moneticen su contenido, ahora para que la red social va a comenzar a permitir a los internautas desetiquetarse en los tuits de otras cuentas que les hayan mencionado.

La función tiene como objetivo permitir que los usuarios de la red social puedan desvincularse fácilmente de conversaciones de las que no quieren formar parte, como ha informado en su cuenta personal el diseñador de privacidad de la red social, Dominic Camozzi. El botón para desetiquetarse aparece cuando un usuario ha sido mencionado en un tuit de otra persona, y la opción se encuentra en el menú de más información que acompaña a cada publicación, ilustrado por tres puntos.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don’t.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021