“En lo que es hoy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric”, con esas palabras el ex Presidente Ricardo Lagos anunció su respaldo a la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad en la segunda vuelta presidencial. Respecto de la figura del diputado detalló que de cara al balotaje del 19 de diciembre: “Tenemos una persona que creo que tiene las posibilidades de tener liderazgos necesarios para orientar a la ciudadanía”.

Este miércoles, desde el Congreso, el aspirante a La Moneda agradeció el gesto del histórico socialista y precisó: “Me parece un gesto valioso, que yo respeto -he conversado con el ex Presidente Lagos- y que es coincidente con su historia de lucha por la democracia y hoy estamos ante una dicotomía en donde nos enfrentamos a una situación donde podemos retroceder y, por lo tanto, no me sorprende, lo agradezco y vamos a seguir conversando”. Al mismo tiempo, el legislador celebró de forma generalizada los apoyos de distintas personalidades a través de su cuenta de Twitter.

Agradecemos el apoyo que están entregando personalidades de distintas áreas para pulir nuestra campaña, en este caso el perfeccionamiento del área económica, fundamental para la recuperación del mercado en el país. Bienvenidas las voluntades, necesitamos la amplia unidad. pic.twitter.com/mucrk3LSUI — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 24, 2021

Eso sí, la opinión de Boric respecto al “espíritu de lucha” de Lagos no siempre fue la misma. Los miembros del Frente Amplio, particularmente el diputado de Convergencia Social, y del Partido Comunista han sido especialmente críticos del período de gobierno del concertacionista. En reiteradas ocasiones, el legislador y sus compañeros de pacto como Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola han culpado al ex Mandatario de “endeudar a las familias” con el Crédito con Aval del Estado, “agachar el moño” con los empresarios y de legitimar la Constitución del 1980.

A continuación ocho ocasiones en que que el Frente Amplio y el Partido Comunista han denostado el legado de Ricardo Lagos:

“Ricardo Lagos es productor del malestar, no una alternativa”

Esas fueron las palabras del entonces diputado del Movimiento Autónomo, Gabriel Boric, el año 2016 cuando se refirió a las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos quien afirmó que no descartaba de una eventual candidatura presidencial, con miras a las elecciones del 2017.

En una entrevista con Radio BíoBío, el parlamentario expresó: “Nosotros lo situamos en la siguiente dicotomía, entre quienes producen el malestar y quienes lo padecen, y hoy día Ricardo Lagos, para nosotros, es de los productores del malestar y por lo tanto no es una alternativa”.

Y agregó: “Para nosotros, como fuerza emergente en política, no es un tema que Lagos sea o no sea candidato, nosotros tenemos que construir nuestra propia alternativa y desde ya descarto cualquier posibilidad de sumarnos a una candidatura, no solo de Ricardo Lagos, sino que de cualquier personero de la Nueva Mayoría”.

“¿Quienes aplaudieron a Lagos, los banqueros o familias endeudadas por el CAE?”

También en 2016, el ex dirigente estudiantil se refirió al Crédito Aval del Estado y criticó a través de su cuenta de Twitter el Crédito con Aval del Estado. En una entrevista con Radio BíoBío, culpó a Lagos de ser el responsable del endeudamiento actual de los chilenos que optaron por ese tipo de crédito: “Ricardo Lagos se va a tener que enfrentar a dar respuestas porque al final su gobierno en los banqueros y los concesionarios quienes lo aplaudían, y no el pueblo de Chile que fue finalmente afectado por este tipo de proyecto, acotó el diputado.

Quienes aplaudieron a Lagos, los banqueros o familias endeudadas x el CAE? Las inmobiliarias o los pobladores? A cnstruir alternativa propia — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 2, 2016

“Estoy desconcertado ante tanto delirio”

En el marco de una entrevista que dio Ricardo Lagos en 2012 a Revista Qué Pasa donde el ex Mandatario defendía su gestión tras los cuestionamientos de las movilizaciones de 2011, el diputado utilizó sus redes sociales para criticar las declaraciones del exmandatario, las que tildó de “delirios”.

Acabo de leer la entrevista a Ricardo Lagos de la @revistaQP. Estoy desconcertado ante tanto delirio. http://t.co/e4WtEKX0 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 1, 2012

“Me da un poco de vergüenza ajena la arrogancia de Ricardo Lagos”

Como comentario a las declaraciones del ex Mandatario en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión del 27 de marzo de 2011 donde aseguraba que él, ni la Concertación, nunca tuvo mayoría en el Congreso por causa de un sistema electoral inadecuado, Boric publicó: “Me da un poco de vergüenza ajena la arrogancia de Ricardo Lagos… #tolerancia0 #T0“.

La Concertación como “el adversario”

En el marco de las elecciones presidenciales de 2017, un duro cruce tuvieron los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric con el ex Presidente, luego de que Lagos se mostrara dispuesto a escuchar la estrategia del Frente Amplio para enfrentar al entonces abanderado de derecha, Sebastián Piñera.

A través de Twitter, el fundador del PPD, publicó que “me gustaría escuchar el enfoque del Frente Amplio para enfrentar a la derecha, porque la derecha es el adversario”.

Sin embargo, ambos diputados no tardaron en responder y oponerse a la iniciativa de querer “escuchar” las propuestas de las colectividad. “Se equivoca. Adversarios son quienes se financiaron oscura e ilegalmente y quienes impulsaron políticas de derecha. Ahí también caben muchos Nueva Mayoría y PPD”, precisó el diputado Giorgio Jackson a través de su cuenta en Twitter.

Se equivoca. Adversarios son quienes se financiaron oscura e ilegal% y quienes impulsaron políticas d derecha. Ahí tb caben muchos NM y PPD. https://t.co/7bJYTianax — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) March 22, 2017

Por su parte, Gabriel Boric no dudó en sumarse a los dichos del parlamentario y señaló que “enfrentamos a la derecha en todos sus frentes, y también a quienes hicieron suyas sus políticas, privatizando o creando el CAE, como usted”.

Enfrentaremos a la derecha n todos los frentes. Y también a quienes hicieron suyas sus políticas, privatizando o creando el CAE, como usted. https://t.co/1eobDaWkaZ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 22, 2017

“La Concertación y Nueva Mayoría agachan la cabeza”

La “legitimización” de la Constitución de 1980 ha sido otro de los puntos en que los dirigentes del FA han criticado al ex Jefe de Estado. Tras la reforma de 2005, que incluyó, entre otras cosas, la eliminación de los senadores vitalicios y la reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata, las criticas al ex Mandatario se vieron aumentadas. La validación de la Constitución que lleva la firma de Lagos ha sido constantemente criticada por el FA.

Cada vez q @jbellolio cita a @RicardoLagos para oponerse a una Nueva Constitución, los miembros de la Concertación/NM agachan la cabeza… pic.twitter.com/tPfGjBggox — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) March 15, 2017

“Hay que decirle a Lagos que el Chile del 2016 es distinto al de los noventa”

En una entrevista con CNN Chile, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, acusó al ex Mandatario Ricardo Lagos, por querer “legalizar el lucro en la educación”. Esto, luego de las declaraciones que entregó Lagos, donde afirmó que las Universidades que lucren tendrían que pagar impuestos como cualquier otra empresa.

“Habría que comentarle a Ricardo Lagos que el Chile de los 90, el Chile de los 2000 donde él fue Presidente es distinto al del año 2016. Nos hemos movilizado para que esto no ocurra, y hemos dado pasos en esa dirección como para que él venga ahora a decir que le gustaría que la educación fuese un espacio de negocio más”, aclaró el diputado que entonces integraba la comisión de Educación.

Ricardo Lagos “agachó el moño ante los grupos empresariales”

Duras críticas realizó la diputada por el Partido Comunista, Camila Vallejo, en plena sesión del Congreso cuando se discutía el proyecto de anticolusión, donde emplazó al ex Presidente por haber eliminado, en 2003, la pena de cárcel para los delitos de colusión.

La diputada contrastó la actitud de Lagos, a quien calificó como un ex Mandatario “polémico”, con la de la ex presidente Michelle Bachelet. “Por un acuerdo del Gobierno de turno del 2003, con la CPC se elimina la pena de cárcel a los delitos de colusión y se dejan simplemente multas o sanciones prácticamente administrativas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La impunidad de un delito de cuello y corbata, una especie de garantismo de clase que permite la puerta giratoria de los directores de empresas que han defraudado el bienestar público hacia otras actividades”, señaló Vallejo.

