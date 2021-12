El ex presidenciable de RN y el PRI, Mario Desbordes, apoyó el viaje del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a Estados Unidos, a la vez que aseguró que más que apuntar al ex abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, hay que hablarle a su electorado.

Sobre el viaje de Kast a Estados Unidos, Desbordes consideró en Tele13 Radio que “es normal en las campañas que en algún minuto se reúnan con líderes (…) Lo de ayer era una señal, lo conversamos con el candidato, de una de sus prioridades, tratar de recomponer la imagen externa de Chile, cómo lograr inversión”.

Desbordes valoró la figura del senador Republicano Marco Rubio, quien ayer se juntó con Kast. En cambio, indicó que a Gabriel Boric, “lo apoya el Grupo de Puebla, y me encantaría que él diga si le parecen referentes Dilma Rousseff, el prófugo del Presidente Correa y varios más. Sería bueno que nos cuente si son sus referentes, el Presidente Fernández de Argentina, que Argentina completa le dijo ‘usted se me va’, son señales que se van dando”.

“Me parece que si el viaje son 24 horas como dice José Antonio, está bien”, acotó, agregando que la campaña empieza la próxima semana y “la alternativa era una actividad en terreno en Chile, que también son importantes, pero en términos comunicacionales atrajo más eso”.

Votantes de Parisi

Consultado por si vale la pena tanto esfuerzo por Franco Parisi y sus votantes, el ex diputado expresó que “yo creo que el votante de Franco Parisi adhiere a causas específicas, por eso acompaña a Parisi, por supuesto que hay que tratar que esa gente que ya se movilizó a votar, que ya concurrió a las urnas”.

“Acá hay dos grupos que uno quisiera tratar de conquistar, primero el que no se movilizó, hay mucha gente que fue a votar al Plebiscito y esta vez no, sobre todo jóvenes, podríamos tratar de movilizarlos, yo creo que en eso está Gabriel (…) y nosotros tenemos que mirar a los que votaron por Yasna Provoste (…) por Parisi”, precisó.

A su juicio, “hay que hablarle a ese electorado, no sé si a Parisi mismo, porque son muy difíciles de endosar los votos”. Sobre una reunión con Parisi, “yo no sé si estaba dentro de los planes (…) Yo creo que es fundamental intentar sintonizar con ese electorado”.

A su juicio, “una cosa es el electorado y sus causas y otra cosa es adherir a Parisi, yo no adhiero a Parisi. Una persona que debe pensión para mí tiene un reproche moral extraordinariamente fuerte (…) Yo no iría en lo personal a pedirle a él apoyo, ni mucho menos, por eso te hablo del electorado”.

Respecto a los nueve compromisos que Sebastián Sichel pidió a Kast, el ex ministro de Defensa sostuvo que “yo comparto la mayoría. Como Sebastián demoró un poco en estas condiciones, da la idea de que está todo pendiente, pero resulta que está casi todo zanjado. Ya José Antonio Kast de manera bien abierta ha dicho, este tema del Ministerio de la Mujer zanjado, no se termina (…) el tema medioambiental, la frase que aludía a que el cambio climático está en duda ya se borró”.

“Hay varias cosas que ya están OK. Lo del Instituto de Derechos Humanos recoge la crítica que hace la izquierda, lo del programa de Kast dice terminar con el actual Instituto, crear uno nuevo que sea má transversal, más amplio, que represente a todos los chilenos (…) No estoy de acuerdo lo que plantea Sebastián respecto del aborto, no vamos a cambiar a Kast, él es conservador en general”, sostuvo, agregando que retrotaer el aborto en tres causales es más un tema legisltativo.

/psg