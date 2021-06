En las declaraciones de intereses y patrimonios del candidato comunista a La Moneda, Daniel Jadue, publicadas en el sitio InfoProbidad, se constata que el alcalde de Recoleta tenía tres propiedades antes de llegar a la municipalidad en 2012. De acuerdo con su última rendición, presentada el 19 de mayo al inscribir su candidatura presidencial, se observa que declaró dos nuevas compras.

La casa que Daniel Jadue establece como domicilio tanto en su declaración de 2017, como en la de 2021 es la más cara y antigua entre sus propiedades y está ubicada en la comuna de La Reina y no en Recoleta, lugar donde vota y es alcalde desde el año 2012. El inmueble tiene un avalúo fiscal de $126.124.367, pero según la tasación referencial obtenida en el sitio web de la agencia inmobiliaria Toc Toc, el valor comercial de la residencia se encuentra entre $255 millones y $310 millones.

A la casa que declara como su domicilio personal desde 2004, ubicada en La Reina, se suma una propiedad comercial en la comuna de Recoleta (de la que posee el 33%), comprada en 2010 y tasada en casi $86 millones. Y ya como alcalde agregó a su patrimonio un departamento en Recoleta y una casa en Huechuraba.

Con respecto al departamento en la comuna que dirige, el 4 de diciembre de 2014, en su primer período, Jadue hizo suyo el inmueble tasado fiscalmente en casi $30 millones, al que sumó una bodega en la misma dirección valuada en otros $3,4 millones.

Su quinta propiedad se la adjudicó en abril del año pasado. Es una casa emplazada en un condominio en la comuna de Huechuraba valuada en $102 millones y comprada en partes iguales con María Elisa Kaelin Tello, concejala recién electa en Huechuraba, perteneciente a la lista PPD e independientes (Unidad Constituyente). Kaelin compartiría una relación con el alcalde, que fue confirmada por la diputada Marisela Santibañez (PC) en un post en Twitter donde apoyaba su candidatura.

Un cálculo conservador, en el que se toma como referencia el valor comercial de la residencia en La Reina, y los avalúos fiscales de las otras cuatro propiedades (el inmueble comercial, el departamento en Recoleta, su depósito, y la casa en Huechuraba) da cuenta de un monto superior a los $520 millones entre los cinco inmuebles, equivalentes a más de 700 mil dólares. Fuentes de bienes raíces confirman que el valor comercial de un inmueble podría llegar a ser el doble -o el triple- de su tasación fiscal actual.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el alcalde fue consultado por sus cinco propiedades que aparecen en InfoProbidad, tomando en cuenta la bodega en Recoleta, a propósito de sus declaraciones sobre que “la propiedad privada no es más importante que el bien común” y que debiera estar subordinado a él. Aseguró que solo uno de los departamentos que posee está arrendado, porque los otros son utilizados por miembros de su familia y que durante la pandemia los arrendatarios dejaron de pagarle. “No me atreví a sacarlos, porque no me da el corazón para sacar a alguien de una propiedad que a mi me genera renta”, sostuvo. Pero ante la posibilidad de que una familia en situación de calle se tomara alguno de sus inmuebles, el candidato presidencial señaló que “eso es como el teatro del absurdo”.

El derecho a la vivienda fue uno de los puntos del programa del candidato presidencial Daniel Jadue (PC) que causó diversas reacciones y críticas, ya que el alcalde de Recoleta aseguró que éste debía primar por sobre el derecho a la propiedad privada. En el rótulo “derecho a vivir”, el candidato comunista establece que “bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada”.

Esta medida provocó cuestionamientos de distintos rostros de la política, quienes apuntaron a los bienes inmuebles de los que es propietario el edil de Recoleta. Una de ellas fue la constituyente electa Marcela Cubillos (UDI) quien sugirió que “deberían haber incorporado al programa las direcciones de las casas de Jadue y sus amigos del PC”.

La Reina versus Recoleta

El alcalde asegura que “vivió su niñez y gran parte de su adultez en la comuna de Recoleta”, ya que la casa en el sector oriente, que tendría alrededor de 90 metros cuadrados, se la adjudicó en 2004.

La comuna donde Jadue vive y aquella de la que es alcalde presentan realidades muy diferentes. Mientras que La Reina tiene una superficie de 25 km2 para aproximadamente 100 mil habitantes, Recoleta cuenta con 16 km2 para casi el doble, 193 mil personas.

Pese a que ambas comunas tienen presupuestos similares de cerca de $32 mil millones, según datos del 2019 de la Subdere, la tasa de pobreza por ingreso en Recoleta es de 6,89%, mientras que en La Reina es de 0,99%. La diferencia es similar para la medición multidimensional donde Recoleta presenta una tasa de 22,5% y la comuna donde vive Jadue una de 6,94% (Casen 2017).

En tanto, en seguridad, Recoleta casi duplica a La Reina en la tasa de denuncias cada 100.000 habitantes por delitos de mayor connotación social con 7.335 versus 3.085 de La Reina, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito de 2019.

