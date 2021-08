Cada vez son más las personas que están convencidas de nos dirigimos hacia un Nuevo Orden Mundial, un gobierno totalitario liderado por políticos, magnates y otras élites mundiales, que directa o indirectamente sirven o adoran a Satanás y, por lo tanto, son enemigos de todo lo que representa el cristianismo. Según expertos en la materia, el verdadero propósito detrás del Nuevo Orden Mundial, que fue creado por Lucifer, sería una forma de “traer paz al mundo”. La historia dice que Lucifer vio que los humanos se convertirían en criaturas imperfectas y asesinas incluso si estuvieran bajo la luz de Dios.

Ellos, junto con todo lo demás, serian víctimas de la predestinación, no son más que piezas de ajedrez que se mueven por el tablero como Dios quiere. Como resultado, Lucifer vio la tiranía detrás de los planes de su padre y buscó hacer un nuevo reino bajo su propio gobierno donde no habría maldad y que ya no estarán atados por la predestinación ni dependerán de otros seres divinos. Se convertirían en seres libres y responsables que determinarían su propio desarrollo mediante actos de voluntad. Sin duda alguna esta es la visión que tiene la élite adoradora de Satán, y hacen todo lo posible para lograr su objetivo, incluso controlando los principales medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones queda expuesta estas creencias y sus fieles seguidores, como le ha ocurrido a la cadena televisiva australiana ABC.

Ritual satánico en ABC Australia

La presentadora de Informativos de la cadena de televisión australiana ABC ha protagonizado un momento digno de una película de terror cuando apareció un inesperado video satánico inesperado durante un cambio de imágenes. La presentadora Yvonne Yong estaba informando sobre la propuesta de Queensland de criminalizar la muerte intencional y heridas infligidas a perros y caballos policiales.

Mientras hablaba las imágenes mostraban tres hombres hablando. Sin embargo, unos segundos después, Yong se ve interrumpida por un cambio brusco de imagen, pero esta vez se trataba de un ritual satánico. En la inquietante escena de unos pocos segundos, se puede ver a un hombre de pie con una túnica negra. También hay otra persona de pie junto al individuo vestido con la túnica, y a otra sentada junto a un teclado.

Y por si fuera poco, en lo que parece ser un escenario hay una cruz invertida en una esquina. Todo el video del ritual satánico se reprodujo durante un par de segundos, pero el suficiente tiempo como para viralizarse en las redes sociales. Además, antes de cortarse las imágenes abruptamente se puede escuchar al hombre de la túnica negra diciendo «¡Salve, Satanás!». Entonces la emisión vuelve a la normalidad.

Yong permaneció en silencio durante unos segundos y luego rápidamente comenzó a presentar otra noticia, pero se la veía incómoda. No se sabe cómo el video del ritual apareció inesperadamente en una noticia sobre perros policía. La cadena televisiva australiana ABC no se ha pronunciado al respecto. Según informa el medio digital Insider, las imágenes podrían provenir de un video publicado en Facebook por el Templo de Satanás de Noosa (Noosa Temple of Satan), un grupo satánico de Queensland, Australia. La publicación muestra un ritual celebrado el 30 de octubre de 2020.

El Templo de Noosa, que está compuesto por autodenominados satanistas, fue noticia recientemente en Australia. Dirigido por su fundador Robin Bristow, mejor conocido por el apodo de “Hermano Samael Demo-Gorgon”, la organización está presionando al gobierno australiano permita a los satanistas impartir clases religiosas en las escuelas. Y aprovechando el desconcierto, el Templo de Satanás de Noosa también retuiteó el video con una descripción, “Satanás trabaja de formas misteriosas”.

Hasta el momento no sabemos si se trata de un fallo de producción o más bien un error intencionado, pero son muchos los internautas que han mostrado su preocupación por las impactantes imágenes en la mass media. Además de que creen que no es furto de la causalidad, sino que demuestran como los medios de comunicación están controlados por la élite global gobernado por el culto al maligno.

Tenemos que recordar que aparecieron por primera vez aparentemente de la nada hace unos ocho años, vestidos con capas negras con cuernos de diablo curvos adheridos a sus cabezas, sosteniendo carteles y banderas negras de Estados Unidos mientras gritaban ‘Salve, Satanás’ en los escalones de las instituciones gubernamentales de las principales ciudades de los Estados Unidos. Sus declaraciones parecían un engaño para muchos, tanto espectadores como periodistas y políticos, hasta que se hizo evidente que los miembros del recién formado “El Templo Satánico” estaban aquí para quedarse.

Y comenzaron a crecer exponencialmente. Desde la fundación del “El Templo Satánico” en 2012, la organización ha aumentado de unos pocos miembros a decenas de miles, con sedes en todo Estados Unidos y el mundo, desde Estocolmo a Londres y de Los Ángeles a Queensland. Lo que parecía impensable hace unos años se ha ido extendiendo por todos los rincones del mundo, y ahora aparecen en los informativos de los principales medios de comunicación. Ahora solo depende de cada uno juzgar si es correcto que este tipo de religión avance sin ningún tipo de control, al igual que las otras religiones.

