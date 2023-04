La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantó que el proyecto de impuestos correctivos que prepara el Gobierno -en el marco de las modificaciones tributarias que impulsa- está «casi listo», el cual contempla un alza al impuesto específico a los combustibles.

La secretaria de Estado señaló en Emol TV que el proyecto será presentado por «el ministro Marcel cuando corresponda. Sigue en pie, probablemente se atrasará un poquito, porque hubo que hacer un cambio en general con el tema de la reforma tributaria, pero sigue en pie».

Palabras que generaron críticas de parte de diputados oposición, quienes afirmaron que no es el momento de buscar aumentar este impuesto específico a las bencinas.

Henry Leal (UDI) dijo que «esto es una estocada a la clase media, a las personas de esfuerzo, que con trabajo y dedicación han logrado con mucho sacrificio comprar un vehículo que hoy no es un lujo (…) Esto demuestra una desconexión completa del Gobierno con la ciudadanía. No le podemos subir el precio más a los chilenos y no van a contar con nuestros votos en el Congreso».

Por su parte, Frank Sauerbaum (RN) señaló que «el Gobierno no puede impulsar su programa a como de lugar. Aquí pudiera pasar exactamente lo mismo que pasó con la Reforma Tributaria».

«Hoy no estamos en condiciones de poder hacerlo, cuando tenemos una matriz energetica que se basa en combustibles fósiles y carbón, mientras eso no cambie el aparato productivo depende muchísimo del petróleo y el carbón», agregó.

El diputado Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que es «es increíble la desconexión de la ministra de Medio Ambiente y del Gobierno, que busca subir el impuesto específico a los combustibles cuando necesitamos justamente lo contrario, alivianar la carga del costo de vida a las personas. Esta no es la oportunidad, se aleja del sentido común y de la necesidad de las personas».

Asimismo, Agustín Romero (Republicano) indicó que «luego del último Imacec, la situación económica del país no permite más improvisaciones ni torpezas».

«Por eso es fundamental que la ministra Maisa Rojas aclare si este aumento al impuesto específico a los combustibles, que según ella tienen casi listo, se aplicará al diésel o a las bencinas, a la parafina, al gas. ¿A qué? Porque los efectos en los bolsillos de los chilenos es distinto, y resulta particularmente grave instalar más incertidumbre en nuestra alicaída economía».

/psg