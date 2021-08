En los últimos años muchos usuarios de las redes sociales han publicado fotos y videos que recuerdan a las películas clásicas de invasión extraterrestre. Estamos hablando de imágenes que muestran inquietantes formaciones en el cielo en forma de platillo. Sin embargo, los meteorólogos han descartado estas teorías ofreciendo una explicación lógica y racional. Los meteorólogos las llaman nubes lenticulares, que se forman cuando los vientos fuertes y húmedos soplan sobre un terreno accidentado, como montañas o valles.

A medida que el viento fluye, puede enfriarse, haciendo que se condense en nubes en forma de disco que se desarrollan perpendicularmente a la dirección del flujo de aire. Generalmente, las nubes que muestran formaciones similares a un platillo se denominan estratocúmulos lenticulares, debido a su altura y forma. Lenticular es una palabra latina que significa como lente, otra referencia a su forma. Tal vez esta simple explicación sirva para algunas formaciones naturales, ¿pero qué ocurriría si la nube en cuestión muestra movimientos anómalos? Pues esto mismo es lo que ha ocurrido en una ciudad de Estados Unidos.

Misterioso objeto en el cielo

El popular presentador y productor del canal de televisión Discovery Channel James B. McDaniel ha subido un sorprendente video que muestra un extraño objeto similar a una nube moviéndose en el cielo sobre Monroe, en el estado estadounidense de Luisiana. McDaniel no dice quien grabó el video, pero explicó que el avistamiento ocurrió el 25 de agosto.

“Si quieres un video KILLER inexplicable de lo que algunos dicen que es un OVNI y algunos dicen que es un error en la Matriz, no busques más, este video grabado filmado ayer (25 de agosto) en Monroe, Luisiana”, escribe McDaniel.

En el video, se puede ver lo que parece ser una nube solitaria a baja altura en un cielo completamente despejado. Pero a diferencia de cómo se comportarían los otros cúmulos, este gira sobre sí mismo, sin avanzar ni retroceder. La persona que brava el video se le puede escuchar decir lo siguiente:

“Te hubieras ido por ahí para que lo tomáramos mejor, para que viéramos exactamente qué es”.

Las imágenes subidas por McDaniel se viralizó rápidamente en Twitter y en consecuencia diversos medios de publicación internacionales se hicieron eco de la noticia. Algunos internautas especularon con la posibilidad que el misterioso objeto sobre Luisiana es claramente un OVNI extraterrestre camuflado en una nube, que por algún motivo ha perdido el control de su desplazamiento. Añadieron que los extraterrestres están utilizando tecnología de camuflaje avanzada para ocultar su existencia a la humanidad y así controlarnos sin ser detectados, todo con la cooperación de los gobiernos.

Sin embargo, los más escépticos han descartado que se trate de tecnología extraterrestre y han dejado en claro que en realidad se trata de formaciones de nubes naturales, una bolsa gigante en el cielo, una pompa de jabón de alguna fábrica cercana, un globo meteorológico transparente o un simple engaño.

Pero los creyentes no están de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por los escépticos, y dicen que ningún fenómeno natural u objeto artificial tendría tal comportamiento, aparentemente inteligente. Aunque no podemos descartar otra posibilidad, que sea una evidencia de que los ovnis son criaturas vivientes en nuestros cielos.

Un ex oficial de radio de la Marina Mercante de los Estados Unidos, llamado Trevor James Constable, llegó a la fascinante conclusión sobre lo que él creía que era la verdad del misterio que rodeaba a los platillos voladores. La teoría de Constable fue que algunos ovnis no son naves de otros mundos, sino criaturas vivientes que habitan los niveles más altos de la atmósfera de la Tierra. El ex oficial de radio creía que las criaturas eran unicelulares y parecidas a amebas, pero tenían caparazones exteriores de aspecto metálico, lo que les daba su apariencia de platillo volador.

También creía que variaban en tamaño desde extremadamente pequeños hasta medio kilómetro de diámetro, lo que, sin duda, concuerda con el reciente video publicado por James B. McDaniel. Ahora te toca a ti ofrecer tus propias teorías.

