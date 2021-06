El senador RN y candidato a la presidencia de la colectividad, Francisco Chahuán, se refirió al escenario político actual, además de lo que serán los comicios internos al interior del partido.

En conversación con T13 Noche, el senador RN se refirió a si la candidatura presidencial de Mario Desbordes (RN), que también va a los comicios internos en el partido, podría debilitarse en caso que su lista gane.

“Nuestra lista es profundamente institucional y la candidatura presidencial ya está resuelta por un consejo general. Lo que vamos a trabajar es en fortalecer esa candidatura”, señaló.

Respecto al presente político actual, el senador RN dijo que “estamos dentro de un tsunami rojo de extrema izquierda o del populismo. Tuvimos el primer tren de olas con la elección de convencionales y la elección municipal, el segundo tren de olas con la segunda vuelta de gobernadores regionales y tenemos que evitar que el tercer tren de olas llegue con la elección parlamentaria y de consejeros regionales. Sería emular el desastre que tuvo la centroderecha el año 64”.

En esa línea, Chahuán aseguró que “es un riesgo quedar fuera de segunda vuelta” y que “lo más relevante es recuperar la confianza de los propios electores del sector. Nosotros perdimos prácticamente un millón de votos si uno compara la elección de convencionales con la elección parlamentaria anterior”.

El senador RN advirtió que “tenemos una coalición como Chile Vamos que no existe en la práctica. No lidera, no es capaz de incidir en el debate público, no tiene interlocución con el gobierno. No aprendimos la experiencia de la Concertación durante los 30 años de gobiernos democráticos”.

“El desgaste de estar en el gobierno finalmente generó -frente a la actitud del propio presidente de la República que tomó una decisión de ser jefe de Estado, de gobierno y de coalición- de alguna manera la imposibilidad que Chile Vamos se erigiera como una oferta programática alterna. Ese fue nuestro peor pecado”, cerró Chahuán.

