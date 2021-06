Un primer cara a cara sostuvieron anoche los cuatro presidenciables de Chile Vamos, debate televisivo en que plantearon sus posturas, marcaron diferencias y protagonizaron también algunas críticas cruzadas. Fueron varios los momentos y temas que destacaron en la jornada, y antes los cuales los candidatos y sus comandos realizan en general un balance positivo, aunque también lamentaron ciertos momentos de tensión.

“A mí me gustó el debate, me gusta debatir, me gusta que demostremos distintas posturas, la política no puede ser solo un juego de máscaras, también tiene que tratarse sobre qué modelo de país queremos, estoy orgulloso de haberlo podido hacer. En general yo no caigo en críticas personales, vi un poco de agresividad de varios candidatos en el debate, pero no estoy en eso, yo quiero plantearle a Chile que hay liderazgos nuevos que pueden conducir un mejor país y la oportunidad de escuchar ideas nuevas”, sostuvo el independiente Sebastián Sichel, quien esta semana visitará las Regiones de O’Higgins y El Maule.

Más temprano en Radio Infinita, Sichel comentó que anoche “me pasa que eran dos o tres contra uno (él), probablemente porque soy el nuevo, el independiente, el que no viene del sistema de partidos más tradicionales, se generaba una fricción innecesaria, las encuestas hacen que Joaquín y yo estemos muy empatados, entonces se generó un clima bien extraño, muy aliado Joaquín con Mario Desbordes, me respondió uno por el otro, y se generó eso”.

Críticas a Sichel

Por su parte, Ignacio Briones expresó en Radio Duna que “hay una sensación de que el debate pudo haber sido más, en términos de propuestas de futuro, creo que la conducción o el tipo de preguntas se dio para algo que es importante que es hablar de política, pero creo que quienes estaban viendo la televisión esperaban que nosotros pudiéramos desplegar un poquito más nuestras propuestas en materia de educación, salud, laboral, y lamentablemente se dio menos, pero creo que vamos a tener varias otras instancias para poder ir desarrollando otros temas”.

En una actividad posterior, Briones manifestó que “fui el único que puso el tema del crecimiento económico sobre la mesa, no el crecimiento que solemos hablar los economistas sobre más allá de lo macro, no, un crecimiento que se expresa en el día a día de las personas (…) y una parte fundamental son las pegas, es el trabajo, tenemos un plan y sabemos cómo hacerlo”, añadiendo que los candidatos deben ser “leales con los equipos” y que en su caso “no me lavo las manos, ni menos aún sugiero que el equipo no quería avanzar en ayudas, mientras que el ex ministro Sichel debía que él sí (…) para avanzar en las ayudas se requieren leyes, no es la voluntad de quien gobierna, ni del Presidente ni los ministros, se requiere una ley que habilite aquello, y esas leyes suponen acuerdos”.

A su juicio, “la deslealtad es parte de la vieja política, las personas que son desleales lo son una vez, lo son dos veces y lo son para siempre, es bueno que quienes estuvieron en posiciones de liderazgo aclaren sus posturas de manera transparente y hablemos de frente de clara a la ciudadanía”.

Para el coordinador de la campaña de Mario Desbordes, Camilo Morán, “vimos el debate como una instancia súper enriquecedora para la coalición, tener la oportunidad de poder debatir sobre nuestras distintas miradas, nuestras distintas propuestas, nuestras distintas ideas, es siempre positivo. No lo hace tan positivo los permanentes ataques de la candidatura de Sebastián Sichel a las otras tres candidaturas, eso se puede ver en preguntas cruzadas donde Sebastián Sichel hace una pregunta atacando a los otros tres candidatos y eso lo consideramos lamentable, esperamos que cambie la actitud a lo largo de los días, porque vienen más debates, vienen otras instancias”.

No obstante, Morán agregó a Emol que están “súper contentos, porque en definitiva, no puedo desconocer que estábamos preocupados por lo que había ocurrido en la elección interna y lo de ayer marca un antes y un después, porque Mario Desbordes sigue en carrera, lo dijo él súper firme, súper claro, y vamos en búsqueda de ganar el electorado que llevamos mucho tiempo mirando que es la derecha social, el centro, esta derecha dialogante, esta derecha moderna, derecha diversa, es ahí donde estamos apuntando y lo vamos a seguir haciendo”.

Según el vocero del comando de Joaquín Lavín y alcalde La Florida, Rodolfo Carter, anoche “vimos a cuatro candidatos que mostraron exactamente quiénes son, muy fieles a su historia y a su personalidad. El ministro de Hacienda Briones muy en la línea fiscal del Presidente Piñera, un discurso muy antipopulista, en una mirada muy clásica y liberal en materia valórica, luego tuvimos a Mario Desbordes reivindicando la derecha con una mirada social que es el discurso que ha construido durante años. Sebastián Sichel en esta cosa un tanto exótica que el representa, viene del mundo de la DC, después de Ciudadanos, y finalmente del gobierno del Presidente Piñera y hoy se presenta como independiente, apoyado por operadores políticos de partidos de derecha, con una mirada donde dice ser independiente, pero que en realidad no lo es, donde dice ser la nueva política y ayer quedó claro que de todos los candidatos, el que entró con el pie más arriba y más agresivo fue Sichel, interpeló y en algunos casos incluso descalificó a otros candidatos”.

En el caso de Lavín, Carter precisó a este medio que estuvo, “muy en su línea de evitar los conflictos, con la convicción de que tiene que tender puentes, de que el país necesita grandes acuerdos para salir de esa crisis gigantesca en la que estamos metidos, pero también tiene claro que se requieren cambios profundos, muy profundos, porque la sociedad chilena así lo está pidiendo, pero cambios en paz, porque de lo contrario no sacamos nada con hacer cambios si vamos a tener una situación de convulsión como la que podría provocar Daniel Jadue”.

A su juicio, el alcalde de Las Condes demostró que “es el más preparado, tiene más años de oficio. Lavín lo ha dicho con harta claridad, está orgulloso de haber cambiado junto al país, un líder de verdad tiene que estar dispuesto a escuchar a tratar de traducir lo que la ciudadanía nos quiere decir y traducirlo también en medidas concretas de cambio hacia el futuro, claramente se evidenció ayer que es el que está más preparado”.

