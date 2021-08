El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado al Congreso para que “condenen la violencia ligada al terrorismo”, luego del ataque incendiario perpetrado la madrugada de este jueves en Tirúa, región del Biobío, donde se produjo la muerte de una menor de edad y un adulto.

“El llamado es también a aquellos que llaman al diálogo, a ellos que no se atreven a votar en el Congreso por leyes que sancionan gravemente este tipo de delitos, a ellos que condenen derechamente la violencia ligada al narcotráfico”, dijo Galli.

“Llamamos a las comunidades mapuche para que se separen, que se distancien del narcotráfico. Emilio Berkhoff fue detenido con más de 800 kilos de drogas, Jorge Huenchullán está prófugo por la droga encontrada en su domicilio”, añadió.

En el ataque incendiario que ocurrió este jueves murieron dos personas y desde el gobierno han dicho que los responsables están ligados al narcotráfico.

“Por los antecedentes que se manejan, este hecho estaría vinculado al narcotráfico, por el modus operandi y porque hay una persona que está vinculada y tiene antecedentes”, dijo el delegado presidencial por la zona, Patricio Kuhn.

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó fuertemente al gobierno, en particular al Ministerio del Interior por no evitar este tipo de atentados, e incluso pidió la renuncia del ministro Rodrigo Delgado, lo que no fue respondido por Galli.

“Si él tuviera la suficiente hombría, debería presentar su renuncia, porque ha sido incompetente e incapaz de dar el ancho en los problemas de seguridad que tiene nuestra zona, por el cual todos los chilenos le pagamos su sueldo”, dijo Díaz.

