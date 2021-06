Desde que se animó a hacer transmisiones por Instagram, Cecilia Bolocco no para de compartir momentos con sus seguidores. Y aunque habitualmente recibe saludos y diferentes expresiones de cariño, a veces pueden ocurrir imponderables.

La noche del martes, nuestra Chechi realizó un live en que comentó su día a día, entregó algunos detalles sobre la salud de su hijo Máximo y de paso, aprovechó de mostrar su casa en Estados Unidos.

Fue entonces que ocurrió un percance. La ex Miss Universo salió al patio para mostrar la piscina, cuando tropezó con algo. «Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá, pero de aquí para allá no… Ay, me acabo de sacar la cresta, me pegué con eso… No sé ve, por eso me pegué».

A lo lejos se escucha a Máximo, quien se acercó a ayudar a su madre. «Pero mamá», le dijo.

Pero Bolocco sacó su bagaje en la televisión y sin más, continuó con la piscina. El show debía continuar, aunque de todas formas comentó el impasse. «Me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas ¡en las dos canillas!».

Aunque se mantuvo un momento en el patio, la Chechi decidió entrarse. Mientras, continuó los lamentos. «Me duele más que la concha de la lora, ya, voy a entrar está muy húmedo», expresó. «Siempre me pego, me saco la cresta», añade justo al terminar el registro.

