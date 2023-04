“Yo hice una declaración a través de los abogados, aclarando que él no me había empujado del auto», cuenta María Eugenia Larraín sobre la situación que, a 17 años de su separación en malos términos de Marcelo Ríos, la hizo volver a hablar en buena onda con el ex tenista.

Ríos y Larraín se casaron en abril de 2005. El enlace terminó cinco meses después, cuando la figura televisiva regresó en silla se ruedas debido a las lesiones que sufrió durante un accidente en San José de Costa Rica, en un viaje donde acompañó a su esposo a ver a su hija.

Hubo fuertes críticas y ataques de Ríos, su padre y su primera mujer (la costarricense Giuliana Sotela) contra Larraín.

En los últimos años el deportista revivió los dichos hostiles contra la ex modelo. Hasta que, el año pasado, él la contactó por teléfono. Este fue el detalle de ello, contado por Larraín en el programa Podemos Hablar:

“Él me llamó para contarme que estaba con un problema con un vecino, entonces me cuenta la situación y me pide ayuda. Yo le dije ‘bueno, obvio’. Me dice ‘ayúdame, porque me están acusando de que yo te tiré fuera del auto’. Y salía ahí escrito que él me había empujado del auto para que tuviera el accidente. O sea, que había sido a propósito.

“Y en realidad yo siempre aclaré que estábamos en una pendiente, que él se había bajado a buscar a su hija, dejó la puerta abierta, el auto se fue para atrás, yo choqué con una cerca y ahí es donde yo salgo disparada hacia afuera. Porque, por tratar de frenar el auto, me había sacado el cinturón de seguridad y me había intentando cambiar de puesto.

“Pero nunca hubo una intención de que me empujara para que yo sí tuviera heridas o me accidentara. Y yo le dije ‘sí, por supuesto, en honor a la verdad yo te ayudo’”

Jean Philippe Cretton, conductor del espacio de Chilevisión: “Pero venían de muchos comentarios mediáticos en los que el Chino decía ‘ese matrimonio fue un error, no era algo de lo que me siento orgulloso’”

María Eugenia Larraín: “Sí, eso era como lo más lindo que dijo. Pero sentía que había pasado tanto el tiempo y que, de alguna forma, nos liberaba a ambos que ya no existiera esa mala onda ni nada.

“Me acuerdo que una vez fuimos a un hotel a ver a mis suegros, que son argentinos, y estaba con mi hija y con mi marido en el restaurante del hotel. En la mesa de al lado estaba el ‘Chino’. Te lo juro. Quedamos todos tiesos, no sabíamos si mirar, no mirar.

“Fue un momento súper incómodo. Fue hace varios años. Para no repetir ese momento y ya ha pasado tanto tiempo, sentí que era el momento para decir ‘¿sabes qué?…’ Entonces, cuando yo le dije ‘por supuesto que te ayudo diciendo la verdad, que tú no me empujaste del auto’, él me dijo ‘que eres buena onda, gracias’.

“Y ahí fue que, a su forma, pidió disculpas y se sanó todo. Pero no es que fue una conversación larga sobre eso, sino que sentí que a su forma sí lo hizo y fue muy bonito para ambas partes. En ese momento cada uno estaba en otra, han pasado 18 años y que lindo liberarse de eso”

Cretton: “Y el tema del juicio, ¿cómo funciona en lo concreto? ¿Fue a través de Zoom? ¿Qué fue lo dijiste? ¿Qué te preguntaron?”

Larraín: “Yo hice una declaración a través de los abogados y nada más, aclarando la situación, que él no me había empujado del auto. Esa fue mi participación”

Cretton: “¿Y aclaraste que no hubo nunca un episodio de violencia?”

Larraín: “Sí. Porque había una parte como que se insinuaba que él era golpeador y yo aclaré que él nunca me había golpeado físicamente. Eran otros nuestros problemas, más desde la insensibilidad, cosas así.

“También cada uno hizo su vida entre medio y era bonito encontrarse en otra etapa de la vida y liberarse de toda esta energía negativo que hubo en algún momento”.

