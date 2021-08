En la antesala de la discusión de proyectos como el del cuarto retiro del 10%, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, advirtió que no apoyará a quienes respalden medidas populistas

“Estamos viviendo una época de conflicto permanente entre democracia y populismo, y el Congreso es al que más le ha tocado la fibra del populismo”, ya que “cada candidato está preocupado de su reelección. Todos están a favor del cuarto retiro, del día de la rayuela”, indicó en conversación con radio Futuro.

“Espero tener una coalición en que los parlamentarios piensen en el futuro de Chile y eso implica legislar cosas que a veces no son populares. Tenemos buenos candidatos en la RM, y voy a apoyarlos a todos. No voy a apoyar a aquellos que caigan en el populismo”, sentenció.

Asimismo, sostuvo que “es bueno que se inscribieran hartos candidatos. Es bueno que los chilenos tengan más opciones. No hay que tenerle miedo a eso”.

El candidato presidencial de Chile Podemos + sostuvo que haber sido ministro del gobierno de Sebastián Piñera no será una carga en las próximas elecciones.

“La gente sabe que fui ministro de este Gobierno. Si es una carga o no, al menos en las primarias no fue una carga. Podría serlo, pero hasta ahora no lo es. Fui un ministro sacado en la mitad del camino. Hay algunos que creen que el debate de estas elecciones va a tratar de alternancia. Ese no es el debate, hay un ciclo de la política que se acabó”, explicó.

