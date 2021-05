Como cada día, toca hacer ejercicio. Quizá te acabas de despertar y te apetece salir a correr pero está lloviendo. O acabas de llegar del trabajo tras un duro día y hace un frío en la calle que recuerda a Invernalia. O a lo mejor tu gimnasio está en obras o ha habido una inundación (esperemos que no). Sea cual sea el motivo, la cuestión es que no puedes hacer deporte y te tienes que quedar en tu hogar, ¿y ahora qué?

No te preocupes. Con un poco de espacio en casa (quita algún mueble) puedes, sin duda, hacer tu tabla de ejercicios como si te encontraras en tu centro deportivo. Probablemente te aficiones tanto a este hábito a domicilio que puedas desapuntarte del gimnasio sin sentir esa culpabilidad que te invade cuando no cumples tus objetivos. Contesta los mails atrasados, habla con tu pareja, haz la cena y, entre medias, ponte con tu tabla.

Entrenamiento rápido de piernas

No tienes mucho tiempo. Nada como una sesión rápida de piernas, que puede ir alternando. Si no tienes un kettlebell ni una pesa, prueba con una caja pequeña con libros. Tú puedes elegir el peso de la misma, en función de las novelas que decidas meter.

Una vez estés preparado, comienza con adelantamiento de la pierna derecha o la izquierda, la que más rabia te dé, coge la caja con la mano que corresponde a la pierna que no has adelantado, y haz ejercicios de sentadillas. Prueba a hacer tres repeticiones de 12 ejercicios. En unos siete minutos habrás ganado en energía y fortalecido las piernas.

Yoga

Si tienes un poco más de tiempo, es un ejercicio estupendo para practicar en casa. Si no tienes una esterilla o colchoneta (que sería lo ideal, no vamos a engañarte), prueba con una alfombra y aparta los muebles que puedan molestarte. Si no tienes seguridad suficiente aún para ejercitarte por tu cuenta, hay multitud de tutoriales que podrán ayudarte.

¿Lo mejor? Te ayudará a relajarte y si tienes dolores de espalda, sin duda los aliviará. Además, mejora la postura y es un ejercicio muy completo. Concédele, eso sí, al menos 30 o 50 minutos.

Abdominales

Fortalecerlos y construirlos es otra cosa que puedes hacer perfectamente en casa, sin necesidad de moverte. Puedes hacerlo en diez a quince minutos, así que es una buena opción cuando no te sobra tiempo.

El yoga o los entrenamientos de tren inferior son muy efectivos y pueden hacerse en casa

Todo el mundo cae en el error de creer que con las repeticiones se construye el abdominal. Meec, error. En primer lugar, debes dejar descansar al músculo al menos algún día, y tampoco hace falta realizar 2.000 abdominales. Trabajar los brazos y la espalda es también vital. La dieta en este caso es muy importante también, puesto que debemos prescindir de la grasa abdominal para poder comenzar a construirlo. Añade ejercicios en los que tengas que hacer la tabla.

Cardio

¿Llevas todo el día sentado en el trabajo o en casa y te apetece activarte? Los burpees son cómodos, sencillos y efectivos. También son de alta intensidad y clásicos de crossfit, así que siempre son buena idea. Se estima que entrenarlos puede llegar a quemar entre un 40% y un 60% más de grasa que los entrenamientos habituales para mejorar la potencia muscular.

Esta serie de movimientos hace que se trabaje prácticamente toda la musculatura, principalmente pectorales, brazos, cuádriceps, gemelos, abdomen y glúteos. Con hacer tres repeticiones de 20 es más que suficiente, y si tienes tiempo puedes combinarlos con los otros ejercicios que te hemos sugerido y acabarás teniendo un entrenamiento muy completo sin gastarte ni un duro. Ni tan mal.

/psg