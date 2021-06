A principios del siglo XX, se consideró que las misteriosas luces sobre Gran Bretaña fueron causadas por zepelines alemanes que espiaban para la invasión; durante la Primera Guerra Mundial, cualquier objeto volador inusual en el cielo se consideraba un avión enemigo. En la década de 1930, en ocasiones se informaba de ‘misteriosos aviones’, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los objetos extraños vistos por los pilotos aliados, que seguían a sus aviones, fueron apodados ‘foo fighters’. Después de la guerra, hubo una gran cantidad de avistamientos de cohetes fantasmas sobre Escandinavia, pero los avistamientos de objetos realmente extraños en el cielo solo se percibieron como un fenómeno verdaderamente global con la llegada de los platillos voladores en junio de 1947.

El término “platillo volante” fue acuñado por los periódicos después de que el piloto Kenneth Arnold avistara nueve naves brillantes sobrevolando el Monte Rainier, Washington, el 24 de junio de 1947. Las describió como objetos delgados, brillantes, sin cola, en forma de plato circular con una sección trasera triangular. Esto fue el inicio de innumerables ovnis que continúan hasta la fecha. Parece ser que muchos avistamientos OVNI están asociados a las guerras, y un ejemplo de esto le encontramos en un reciente video de la Marina de los EE.UU.

Nave nodriza en el cielo

El viernes 18 de junio, la Marina de los EE.UU. comenzó una serie de pruebas en su portaaviones más nuevo y avanzado al detonar poderosas explosiones para determinar si el barco está listo para la guerra. La primera de las pruebas, conocidas como Full Ship Shock Trials, tuvo lugar el pasado viernes cuando la Armada desencadenó un gigantesco evento explosivo cerca del USS Gerald R. Ford.

Las imágenes y secuencias de video mostraron una enorme ráfaga de agua disparada desde el océano como resultado de lo que los funcionarios del portaaviones llamaron un explosivo de 180.000 kilos. El Twitter oficial del portaaviones publicó un video de la explosión desde el puente. Aunque lo más preocupante de todo fue que el Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó que la explosión, que ocurrió en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida, provocó un terremoto de magnitud 3.9.

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?

Watch footage from #USSGeraldRFord‘s first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021