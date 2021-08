“Lo que vimos ayer fue muy decepcionante, la votación no llegó ni al 5% de las primaras legales, y no solo eso, sino que, además, ni siquiera fueron capaces de convocar a la totalidad de sus militantes”.

De esta forma se refirió Katherine Martorell, vocera del comando del candidato independiente Sebastián Sichel, a la consulta ciudadana de Unidad Constituyente realizada este sábado y que, finalmente, concluyó con el triunfo de Yasna Provoste para convertirse en la carta presidencial del pacto.

Durante un punto de prensa realizado esta jornada para abordar los resultados de la votación, la vocera y ex subsecretaria de Prevención del Delito, lamentó “la baja convocatoria que tuvo esta consulta ciudadana” y señaló que desde el pacto UC tienen un desafío por “comprender que la política en nuestro país cambió”.

En esa línea, expresó que “todos los candidatos tienen, y esperamos, puedan crecer y convocar con ideas. Lo que demostraron ayer la coalición [Unidad Constituyente] fue que, finalmente, hoy día no lo están haciendo, así que tienen un desafío. Tienen que hacerlo si quieren realmente demostrar que son un proyecto político viable”.

Quien también estuvo presente durante el punto de prensa para referirse a los resultados de la consulta ciudadana fue el coordinador de campaña de Sebastián Sichel, Pedro Brown.

“Lo de ayer es un rotundo fracaso de la ex Concertación. La verdad es que con 400 votos por comuna en promedio evidencia una candidatura que no tiene liderazgo hoy día, que no convoca y que está más preocupada de la política, de cómo resolvían sus propios problemas internos”, expresó el coordinador de campaña.

Asimismo, agregó que “la ex Concertación hace mucho rato está haciendo una genuflexión a la izquierda dura, tratando de convocarlos a ellos, tratando de caerles bien”.

Gabriel Boric y cuarto retiro del 10%

Durante el punto de prensa, Martorell también fue consultada sobre el cambio de postura del candidato presidencial, Gabriel Boric, respecto al cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Respecto al tema, la vocera de campaña de Sichel expresó que “en los programas uno puede escribir muchas cosas, pero tiene que tener la capacidad de hacerlos cumplir, tiene que tener el liderazgo de lograr que su coalición pueda trabajar en ese programa y sacarlo adelante”.

Según señaló, el cambio de opinión del candidato de Apruebo Dignidad demuestra una “falta de liderazgo” y “falta de control respecto a su coalición”, por lo que le hizo un llamado “a no mentirle a la gente” y a “no generar expectativas falsas en las personas”.

