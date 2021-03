El presidente de la DC afirmó en un audio privado enviado al Comité Estratégico de la campaña de Ximena Rincón que la postergación de los comicios por el Covid-19 traerá numerosos problemas políticos y lo acusó de sabotear el proceso constituyente e incluso que cabría una acusación constitucional. Consultado por Ex-Ante, Chahin dijo que su intención no era oponerse a la postergación, sino que cobrarle responsabilidad al gobierno por no haber decidido antes la medida. Al final de esta nota escuche el audio completo.

La grabación. El polémico audio fue enviado por Chahin al WhatsApp del comité estratégico de la candidatura de Rincón mientras estaba manejando, en medio de un intercambio de mensajes sobre la posición del partido ante la inminente postergación de los comicios del 10 y 11 de abril. según señaló el timonel DC a Ex-Ante.

Lo que dijo: “Me acaba de llamar el ministro de Salud, después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, (donde él) me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra. Me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el Presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura”.

“Le dije que aquí, a mi juicio, lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente. Que es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar, porque ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña, va a haber que sacar los letreros que están, poner los letreros? ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron, con créditos contra devolución del Servel? ¿Qué va a pasar con eso? Porque se extienden los plazos. ¿Cuál es un plazo certero para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? Bueno, ¿Qué pasa con los gastos electorales? ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos”, señala en el audio.

“Debemos salir a golpear con todo al gobierno”.

“Yo creo que esto es para acusación constitucional. De verdad. O sea, un ministro que, en el fondo, lo que hace es dejar hacer, retrasa cualquier medida, y cuando llegan a dos semanas de la elección, entonces recomienda suspenderla. ¡Esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años en Chile!”.

“Además, se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar… aquí en la región de La Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener un metro y medio de nieve. Entonces, sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente. Y eso es lo que yo le dije (al ministro de Salud): Que el gobierno, al no tomar las medidas oportunas, hizo que llegara este peak de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al gobierno de no tomar medidas al extremo de sabotear el proceso constituyente”.