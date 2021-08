Un grupo de científicos ha determinado que las tormentas de polvo regionales en Marte juegan un papel de gran relevancia en la pérdida de agua del planeta rojo, según un artículo publicado este lunes en la revista Nature Astronomy.

Tras combinar las observaciones de tres sondas espaciales internacionales, los investigadores advirtieron que las tormentas de polvo calientan las altitudes más altas de la fría atmósfera marciana, lo que evita que el vapor de agua se congele como de costumbre y provoca que se eleve hasta más arriba.

Radiación ultravioleta

En los tramos superiores de Marte, donde la atmósfera es poco densa, las moléculas de agua quedan vulnerables a la radiación ultravioleta, que las descompone en sus componentes más ligeros de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se pierde fácilmente en el espacio, mientras que el oxígeno sale del planeta o vuelve a la superficie.

“Todo lo que tienes que hacer para perder agua de forma permanente es perder un átomo de hidrógeno, porque entonces el hidrógeno y el oxígeno no pueden recombinarse en agua”, explicó Michael Chaffin, investigador del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder y autor principal de la investigación. “Cuando has perdido un átomo de hidrógeno, definitivamente has perdido una molécula de agua”, resumió.

Durante mucho tiempo, la comunidad científica creía que Marte, que alguna vez fue cálido y húmedo como la Tierra, perdía la mayor parte de su agua principalmente debido a ese proceso, pero no había centrado su atención en el significativo impacto de las tormentas de polvo regionales, que ocurren casi todos los veranos en el hemisferio sur del planeta.

“Retroceder en el tiempo”

Así, la reciente investigación concluyó que el planeta rojo pierde el doble de agua durante una tormenta regional que durante una temporada de verano en el hemisferio sur —cuando Marte está más cerca del Sol— sin tormentas regionales.

“Este documento nos ayuda prácticamente a retroceder en el tiempo y decir ‘está bien, ahora tenemos otra forma de perder agua que nos ayudará a relacionar esta pequeña agua que tenemos hoy en Marte con la enorme cantidad de agua que teníamos en el pasado'”, señaló Gerónimo Villanueva, experto en agua marciana del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt y coautor del estudio.

Hace miles de millones de años, Marte tenía mucha más agua que en la actualidad. La que queda en el planeta está congelada en los polos o atrapada bajo la corteza. Algunos científicos creen que ese remanente de agua podría, de estar derretida, llenar un océano global de hasta 30 metros de profundidad.

