Puntualmente a las 11.00 de Chile (15.00 de Países Bajos), comenzó la lectura del fallo del denominado caso Silala, que involucra a Chile y Bolivia, por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Tras seis años de litigio, tras la presentación de la demanda por parte del gobierno de Michelle Bachelet en 2016, la Corte Internacional determinó declarar al río Silala, que nace en Bolivia pero que atraviesa a Chile, como un curso de agua internacional, acogiendo así la principal pretensión chilena respecto del afluente.

La jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte, indicó que “la Corte constata que Bolivia reconoce que las aguas del Silala se clasifican como curso de agua internacional (…) La Corte toma nota de la aceptación del fondo de la conclusión A de Chile. En vista de que las partes están de acuerdo en que el río Silala es un curso de agua internacional y la aplicabilidad del derecho internacional la Corte constata que la conclusión A de Chile queda sin objeto y por tanto la Corte no necesita tomar una decisión”.

Y agregó que “no hay duda respecto a que el Silala es un curso de agua internacional”.

Respecto a un punto B en relación al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, la jueza explicó que “las partes también acuerdan que ambas tienen el derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala según el derecho internacional consuetudinario. No le compete a la Corte tratar una diferencia posible de opiniones en cuanto al uso futuro de las aguas (…) por esas razones la Corte constata las partes están de acuerdo respecto a la conclusión B de Chile y por lo tanto, queda sin objeto y por lo tanto la Corte no está llamada a pronunciarse”.

También se sostuvo que “la Corte constata que las partes están de acuerdo en que Chile tiene un derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala independiente de si se trata de aguas naturales o artificiales. Además, Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba compensación a Bolivia por los usos del pasado del agua del Silala (…) Ya que las partes están de acuerdo en cuanto a la conclusión C de Chile, la Corte concluye que el alegato de Chile en su conclusión C queda sin objeto, por tanto la corte no está llamada a pronunciarse”.

En La Haya estuvo presente, en representación de Chile, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante la CIJ, Ximena Fuentes, además de la coagente Carolina Valdivia. Mientras que en Chile, la decisión de la Corte fue seguida por el Presidente Gabriel Boric, junto a la Canciller Antonia Urrejola, desde La Moneda.

Justamente, en la demanda presentada por la administración Bachelet ante la Corte Internacional, se pedía que se declarase el Silala como un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario y se solicitaba, además, que se estableciera que el Estado chileno tenía derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del afluente.

La decisión de Chile de recurrir a La Haya había surgido tras la amenaza del expresidente de Bolivia, Evo Morales con denunciar a nuestro país ante el citado juzgado por el supuesto robo de las aguas del Silala. La respuesta boliviana no se hizo esperar y en 2018 presentaron tres contrademandas ante La Haya. Entre los argumentos expuestos por el país vecino estaban que el Silala, según su versión inicial, era solo un manantial que nacía en dos puntos del altiplano chileno a unos 3 kilómetros de la frontera con Chile.

Los alegatos del caso se produjeron entre el 1 y el 14 de abril de 2022, donde tanto Chile como Bolivia expusieron sus principales argumentos ante la Corte Internacional.

Previa marcada por la confianza chilena

La previa a la resolución de la Corte estuvo marcada por la confianza chilena respecto a lo que podía determinar el tribunal.

Desde La Haya, la subsecretaria Fuentes señaló que “estamos con optimismo, pero también con nerviosismo, porque bueno, escuchar el fallo en público tiene su dosis de sorpresa”.

“Yo creo que la Corte le ha dado debida atención a cada uno de los elementos que se presentó en la Corte. Por una parte está el ámbito jurídico, legal, los argumentos legales, el derecho aplicable, y por otro lado, y eso es lo interesante en este caso, la parte científica. Hubo aquí interrogatorios y contrainterrogatorios de expertos, eso fue muy interesante, porque creo que fue también lo que permitió a los jueces tener más claridad del asunto”, agregó.

El pasado lunes, la Canciller Urrejola había señalado que “el litigio ha durado seis años y es el último litigio pendiente que tiene Chile ante la Haya y esperamos que a partir del fallo se abra una oportunidad para seguir trabajando con el país vecino, con Bolivia, en una agenda positiva”. Y que esperaban, tras la resolución de la CIJ seguir avanzando con Bolivia en una agenda de 12 puntos que había comenzado a ser dialogada entre ambos países durante el gobierno de Sebastián Piñera.

En tanto, en Bolivia la situación era diametralmente distinta, ya que en dicho país los días previos al fallo reinó el pesimismo, y algunos dardos fueron apuntados contra Evo Morales. De hecho, Ricardo Ramos, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apunto, hace algunos días a través del medio local Opinión, contra la gestión de Evo Morales.

“No hubo una política de Estado por parte de la Cancillería Nacional, la misma hizo que a esta altura fracase una situación de soberanía respecto a la posición de las aguas del Silala. Lo más preocupante es que la irresponsabilidad del expresidente, el señor Evo Morales, ha hecho que el Estado chileno nos demande y estemos en una situación muy complicada”, afirmó.

