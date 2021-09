Los llamados investigadores de anomalías espaciales llevan tiempo denunciando que en Marte hay todo tipo de evidencia de antiguas civilizaciones. En las imágenes de la NASA se pueden ver todo tipo de artefactos, desde una estatua de una figura humanoide hasta una antigua estatua con forma de esfinge egipcia. Pero hay mucho más, otras instantáneas enviadas por los diferentes rovers en suelo marciano se puede apreciar monolitos, caras talladas y rostros grabados en las rocas.

Hay una teoría que dice que Marte alguna vez hubo vida al igual que en la Tierra, con civilizaciones que rivalizaban entre sí, pero que acabaron destruidas por una catastrófica guerra nuclear. La controvertida teoría se relaciona con la hipótesis de los antiguos astronautas, quienes visitaron a nuestros antepasados ​​para ayudar a construir la civilización terrestre. Pero si Marte está lleno de restos arqueológicos, ¿por qué la NASA no ha dicho nada? La agencia espacial estadounidense ha enviado una serie de sondas espaciales y rovers para explorar el planeta rojo con todo detalle y nos han dicho por activa y por pasiva que no hay evidencia de que hubo vida. Sin embargo, hay quien cree que la NASA nos miente y nos oculta la verdad sobre las civilizaciones marcianas. Y ahora tenemos otra evidencia más de que es así.

Estatua en Marte

El popular investigador de anomalías espaciales Scott C. Waring asegura haber hallado los restos de una estatua alienígena en la superficie del planeta rojo. El curioso descubrimiento fue realizado mientras examinaba imágenes que fueron envidadas por el rover Perseverance de la NASA. En una de las fotos, el investigador observó una roca con una forma peculiar que, según él, es en realidad evidencia de una antigua raza extraterrestre que alguna vez habitó Marte. El objeto anómalo parece ser el perfil lateral de una cara con ojos, nariz, boca y labios.

Según argumenta Waring, los pómulos laterales son más gruesos y anchos que los humanos y el cráneo frontal superior sobresale más que el nuestro. Como tal, el investigador sospecha que la anomalía es una representación tallada de un antiguo marciano. Observando que la cabeza de la supuesta estatua parece tener aproximadamente un metro de ancho y especulando que podría tener “miles de años”, Waring dice que puede haber servido como un lugar de entierro similar a una lápida aquí en la Tierra.

“Encontré un rostro alienígena tallado en piedra en la superficie de Marte”, escribe Waring en su blog UFO Sightings Daily. “La cara en una foto de Marte está en el centro de la extrema derecha de la imagen. La cara mira hacia arriba y hacia la derecha. Solo tiene un ojo visible desde este lado pero su perfil lateral nos dice mucho. Los pómulos laterales son más gruesos y anchos que los humanos, el cráneo frontal superior sobresale más que el nuestro. Los ojos, la nariz, la boca, los labios y la barbilla son todos similares en la ubicación de la cara como los nuestros. Sin embargo, esta cara alienígena parece lejos de ser humana. Este rostro puede ser similar a una lápida para señalar el lugar del entierro de una persona que murió. La cara está en muy buenas condiciones y mide aproximadamente 1 metro desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Parece tener miles de años.”

Waring descartó la posibilidad de que su descubrimiento sea simplemente un efecto de luces y sombras, asegurando que está convencido de su análisis y que, como tal, la extraña roca constituye una prueba absoluta e innegable de que los antiguos alienígenas existieron en Marte.

“Ahora la gente dirá que es la imaginación la que te juega una mala pasada. Eso no es lo que parece ser. Esas personas no tienen experiencia en esta área y no tienen experiencia en psicología, a diferencia de mí, que tengo un decreto de maestría en educación en consejería. Entonces estoy 100% en lo cierto. Esta es una cara alienígena hecha hace miles de años en Marte. Prueba absoluta e innegable de que los antiguos alienígenas existieron una vez en Marte”, concluye Waring.

Tal como menciona el famoso investigador independiente, los más escépticos expondrán la teoría de que la “cabeza de la estatua alienígena” el producto de una pareidolia, el fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Sin duda algún se trata un nuevo descubrimiento para la polémica, y que además de ser evidencia de antiguas civilizaciones marcianas, también demuestra que la NASA nos oculta la verdad.

/psg