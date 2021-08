El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts murió a los 80 años en un hospital de Londres. La triste noticia llega semanas después de que Watts se retirara de la gira No Filter de la banda. El músico era miembro del mítico grupo de rock desde 1963.

Su publicista Bernard Doherty, dijo en un comunicado: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”.

La noticia impactó en la prensa inglesa e internacional. Los principales medios del Reino Unido reflejaron las palabras de Doherty e hicieron mención a la reciente renuncia del afamado baterista a la gira de la banda musical. Watts, considerado uno de los mejores bateristas del rock, fue sometido a un “procedimiento exitoso” en la capital británica después de que se le detectara un problema durante una revisión de rutina.

Los médicos consideraron que no era apto para unirse a la gira reprogramada de 13 fechas de No Filter, que comienza el próximo mes, y le prescribieron semanas de “descanso y recuperación”, según reveló el diario The Sun.

Watts bromeó entonces: “Por una vez, no he llegado a tiempo” y añadió: “Estoy trabajando duro para ponerme completamente en forma, pero hoy he aceptado, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo”. “Después de toda la decepción con los retrasos de la gira causados por Covid, realmente no quiero que los muchos fans de los Stones en Estados Unidos que han tenido entradas tengan otro aplazamiento o cancelación”, señaló el músico quien murió hoy acompañado de su familia.

El objetivo de los Stones era que volviera a estar en forma para las grandes celebraciones del 60 aniversario de la banda en 2022, cuando lanzarán su primer álbum de canciones originales en 17 años.

A principios de los años sesenta, Watts ya era un músico conocido en el circuito de R&B de Londres. Tocaba en varias bandas, entre ellas la más importante era Blues Incorporated, que integraban varios músicos que luego harían una gran carrera: su líder Alexis Korner y Jack Bruce (Ginger Baker, también integrante de Cream como Baker, reemplazó a Watts tras su partida).

Al mismo tiempo, Watts se ganaba la vida como diseñador gráfico. Keith Richards y Mick Jagger lo querían en su banda a como dé lugar: “Pensábamos que había sido tocado por la gracia de Dios”, dijo alguna vez Keith. Sabían que era el mejor baterista del ambiente. Cuando se acercaron a él, el músico les hizo una pregunta prosaica: “¿Vamos a ganar plata?” Porque yo necesito cobrar. Vivo de esto”.

Él necesitaba al menos que le aseguraran dos shows semanales. Pero cuando empezaron a tocar juntos hubo algo que al principio no funcionó del todo bien. Las partes no conseguían congeniar. Mick y Keith buscaban más energía, algo más musculoso. “Charlie tiene swing. Pero todavía no tiene el sonido correcto”, anota Keith en su diario. Ellos creían que no sabía rockear. A las pocas semanas el tándem con Bill Wyman se había afianzado y los Rolling Stones descansaban en su baterista tranquilo.

Watts marcó de esa forma un estilo propio que acompañó durante casi 60 años a la banda británica.

/psg