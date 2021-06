Los planteamientos por la posibilidad de que se aplique una tercera dosis han tomado fuerza estas últimas semanas, tema que se abrió no sólo a nivel mundial en voz de los propios fabricantes de las inyecciones, sino que también luego que el propio médico asesor del Minsal, Rafael Araos, planteara a fines de mayo que “vamos a necesitar vacunar a todo el mundo y vacunarlos tres veces para tener la expectativa de alcanzar esa inmunidad colectiva”.

A esto, se suma un nuevo antecedente que genera dudas, relacionado con el ingreso a UCI, específicamente en pacientes mayores de 70 años -grupo que ya ha superado el 80% de su población objetivo vacunada, pero que han tenido un alza de ocupación en las unidades críticas-, aumentado en 5 puntos porcentuales entre mayo y junio, llegando al 15%.

“Hay un leve aumento de ocupación de camas con mayores de 70 años. Anoche publicamos que vacuna en los mayores entre 80 y 70 años protege enormemente, la diferencia es gigantesca, cuando la persona está vacunada sólo tiene un 8% de posibilidad de ingresar a UCI y cuando no está vacunada tiene más de 44% de posibilidad”, explicó Paris, agregando que “tenemos que ver bien si esta población (que está ingresando) está vacunada o no”.

La otra razón posible, destacó, es que “muchas veces son pacientes con comorbilidad, y que ingresan no solamente por el coronavirus, sino que ingresan por su patología de base o por una descompensación de su comorbilidad”.

Agregó que otra posibilidad es que “los adultos mayores a veces reciben virus de gente más joven, que participa en fiestas, que no se cuida, que llega a la casa en la noche el fin de semana y contagia a su padre, a su madre o a su abuelo, y es eso lo que hemos tratado de transmitir que hay que evitar, que hay que cuidar a los adultos mayores y potenciando la vacunación en los más jóvenes”.

El ministro descartó que exista una mayor circulación viral que pudiera ser causante de esta tendencia, “porque el R efectivo -la capacidad de transmisión del virus de una persona a otra- bajó de 1, o sea, en este momento, incluso a nivel nacional, no sólo en la RM, el R es de 0,96”.

Tiempo de inmunidad que entregan las vacunas

En cuanto a la duda específica por el tiempo de protección que entregan las vacunas que se aplican en el país, especialmente Sinovac, y cómo esto abriría la posibilidad de reforzar con la tercera dosis, Paris dijo que aún se está a la espera de los resultados de los estudios.

Ante ello, recordó que “llevamos 4 meses vacunando, por tanto, estudios que permitan saber cuanto va a durar la inmunidad, están todavía en evolución, vamos a esperar esos resultados para poder tomar una decisión al respecto”.

“Sin embargo, el Presidente ha definido que, de todas maneras, vamos a tener fondos destinados para comparar vacunas para el próximo año. Sea cual sea el gobierno que asuma, el Gobierno actual va a dejar la cantidad suficiente de dineros y negociaciones avanzadas con fabricantes de vacunas, para seguir vacunando en el caso que sea necesario, en eso no les quepa dudas”, enfatizó el ministro.

Consultado por si finalmente se descarta o considera la opción de la tercera dosis, planteó que “no descartamos ni confirmamos nada, porque faltan estudios científicos para firmar eso o descartarlo. Además, también hay estudios interesantes, mezclando vacunas de una clase con otra (por lo que) esperamos que esos estudios demuestren su efectividad para poder ponerlos en práctica”.

Más temprano, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también abordó el tema, atribuyendo directamente la no vacunación con la posibilidad de ingreso a UCI de estos grupos. “Hemos visto que las personas que están vacunadas sí se pueden contagiar, aunque menos porque la vacuna protege en un 65%, se hospitalizan menos que los no vacunados, pero todavía tenemos personas mayores que no se han vacunado”.

“Si vemos el rango de más de 60 años, sí tenemos cifras sobre el 85%, pero eso significa que hay un 15% de personas mayores que todavía no está vacunada, por lo que vemos que sí hay personas que no se hospitalizan que están en ese rango etario, que no están vacunadas”, explicó.

