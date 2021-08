El sitio web OnlyFans, conocido por su contenido subido de tono y que ganó popularidad durante la pandemia, dio marcha atrás este miércoles con su decisión de censurar todo contenido “sexual explícito” a partir de octubre.

“Gracias a todos por hacer oír sus voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre”, anunció la compañía en Twitter. “OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores”, agregó.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

