La variante Mu, es quizá una de las más recientes de las que hayamos escuchado, pero eso no quiere decir que acaba de surgir.

Fue detectada por primera vez en enero de este año, en Colombia. Pero se hizo más notable porque ya no solo existe en el país original en la que fue descrita inicialmente, sino que ya se ha encontrado en otros lugares del mundo.

Chile, México, Ecuador, Estados Unidos, España, Países Bajos, Dinamarca y Alemania, son algunos de los 40 países en los que se han encontrado infecciones de SARS-CoV-2 que corresponden a la variante Mu.

Pero, al menos por el momento, su dispersión por el mundo no es tan grande como la variante Delta; que es la predominante en muchos países, como EE. UU., México y Reino Unido.

Sin duda hemos escuchado cosas terribles respecto a la variante Delta, de entre todas ellas, es que los virus con estas mutaciones tienen una capacidad de contagio mucho mayor. Lo que ha contribuido a que se extienda con tanta rapidez por el mundo.

Aunque hasta ahora no se tienen datos que muestren que Delta evade la acción de las vacunas, sin duda puede preocuparnos que existan otras variantes que si lleguen a hacerlo. ¿Será el caso de la variante Mu?

Proteínas mutantes

Las variantes de cualquier virus, surgen cuando ocurren mutaciones, que hacen un cambio pequeño en su estructura o funcionamiento.

En el caso de un virus patógeno como el SARS-CoV-2, las mutaciones que nos interesa reconocer, son aquellas que hacen que el virus sea capaz de ser más contagioso y que pueda causar una enfermedad más grave.

La mayoría de las mutaciones que han dado lugar a variantes del SARS-CoV-2, ocurren en la proteína espiga del coronavirus.

Estas proteínas espiga o proteínas S -del inglés spike protein– son las que forman parte del mecanismo que le permite al coronavirus infectar nuestras células.

Los virus no deciden sus mutaciones, estas ocurren al azar, pero por selección natural, pasarán de generación en generación, aquellas que les dan una ventaja.

Aunque la variante Mu comparte algunas mutaciones con otras ya conocidas, y que no han resultado tan contagiosas –Alpha, Beta y Gamma-, es una de las variantes identificadas con mayor cantidad de mutaciones. ¿Quiere decir esto que resultará mucho más peligrosa?

Las vacunas y la variante Mu

Además de sistematizar los nombres de las variantes, con letras del alfabeto griego, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de acuerdo a qué tanta vigilancia se recomienda cuando se identifica una variante.

Por un lado pueden existir variantes, así sin ninguna denominación: simplemente cuando se identifica que hubo un cambio en la secuencia genética del virus. Pero sí ese cambio, esa mutación está relacionada con la capacidad de contagio del virus, entonces se considera una variante de interés.

La variante Mu es ahora una variante de interés: se reconoce que por los cambios que tiene en la proteína espiga y otras cosas, podría resultar más contagiosa. Pero, como no hay evidencias de que cause una enfermedad más grave, entonces no es una variante de preocupación, como sí es Delta.

Quizá lo que más preocupe respecto a cualquier variante, es qué tanto nos protegerán las vacunas contra ellas.

Aunque Delta se ha extendido ampliamente y ha causado nuevos repuntes en lugares donde la pandemia parecía controlada localmente, en realidad se sigue viendo la efectividad de las vacunas.

Para la variante Mu, todavía hacen falta datos para determinar si las vacunas como existen ahora son suficientes contra ella.

De cualquier forma, si tenemos oportunidad vacunémonos, y continuemos con las acciones que han mostrado disminuir los riesgos de contagio: ventilar lugares cerrados y usar mascarilla.

