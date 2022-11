El presidente Gabriel Boric defendió la importancia de impulsar la reforma de pensiones que se ingresará esta semana al Congreso y arremetió contra uno de los principales detractores de la iniciativa, la Asociación de las AFP.

“Era bien interesante su alegato, lo único que no decían es que las pensiones debían de subir. Están más preocupados de sus negocios que de las pensiones de la gente y eso me parece que es preocupante”, dijo Boric en entrevista con TVN y en relación a la carta del gremio de las AFP donde mostraron sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo.

En esa línea, el mandatario defendió su propuesta apuntando que significa “un aporte sustantivo para las personas en base a su ahorro y por sobre eso estamos aumentando las cotizaciones del empleado a cargo del empleador en un 6%, y creando un fondo colectivo que distribuya de mejor manera estos ahorros”.

“Hoy en día tenemos en Chile un sistema extremo, que no existe en casi ninguna parte del mundo, donde cada uno se rasca con sus propias uñas. En donde yo me imagino que todos estamos de acuerdo en que no está entregando pensiones dignas”, agregó.

Las críticas a las AFP también continuaron en relación a sus dichos del pasado sobre las pensiones de las mujeres: “La Asociación de las AFP (dijeron que las mujeres) tienen lagunas porque no han trabajado. A las mujeres que están en la casa ¿Ustedes no trabajan en la casa? En Chile no se reconoce el trabajo no remunerado y es esencial”, dijo Boric en relación al reconocimiento y necesidad de cobertura en seguridad social a grupos relacionados a labores de cuidados.

Además, el jefe de Estado destacó que la propuesta del Ejecutivo ofrece una mejor opción ante las comisiones que hoy cobran las administradoras. “La gente está cansada de que los fondos bajen y las AFP sigan ganando plata ¿Por qué pasa eso?, disparó Boric.

Por otro lado, el Presidente llamó al Congreso a no tener un tercer intento fallido de reforma al sistema de pensiones, y estimó que “hay un consenso, en todo el espectro en Chile, que el objetivo es mejorar las pensiones. Luego vamos a tener discusiones sobre la administración, el punto más o menos de cotización, pero tenemos todos acuerdo que es necesario mejorar las pensiones”.

Sobre las preocupaciones de que el gobierno de turno pueda ocupar los recursos de las pensiones para otros fines, Boric estimó que el Congreso será el actor relevante para frenar dichas iniciativas.

Sin embargo, Boric, en relación a lo ocurrido con los retiros de dinero desde los fondos de pensiones durante los momentos más críticos de la pandemia, dijo que podría ocurrir lo mismo en este nuevo sistema, pero estimó que no era una buena iniciativa.

“Entonces en el caso de una crisis esto podría estar disponible, pero yo creo que esto es una mala idea”, recalcó ante la posibilidad de que se ocupen los recursos de las pensiones con otro objetivo.

Ante esto y usando de ejemplo lo ocurrido durante la pandemia, Boric comentó que los retiros fueron impulsados ante la falta de ayuda del Estado durante los momentos más críticos de la pandemia e impedir volver a tener una política así se puede prevenir con un gobierno que dé respuesta en momentos de crisis.

