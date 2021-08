Todos los días vemos efectos nocivos del fanatismo religioso. Un joven pastor de 22 años, de la iglesia Sion, una congregación cristiana de Zambia, le pidió a sus feligreses que lo enterraran vivo.

James Sakara le aseguró a sus seguidores que no duraran, porque al tercer día, lo tenían que sacar y estaría vivo, emulando la resurrección de Jesús, que barra la biblia.

Sakara convenció a tres de sus feligreses de que hicieran una fosa poco profunda, que lo ataran de pies y manos y que lo enterraran. Después de tres días, tenían que sacarlo y el pastor, obviamente, estaría vivo.

