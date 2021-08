El candidato presidencial José Antonio Kast emplazó al Presidente Sebastián Piñera a no “intervenir más” en el panorama político en el marco de las Elecciones 2021 de noviembre.

Fue durante este martes que el propio mandatario llamó a los aspirantes a La Moneda a “pensar en Chile y a poner a los chilenos por delante durante esta campaña”.

“Que estas campañas sean unas campañas que dejen huellas y no cicatrices en el alma de nuestro país, que sea una campaña limpia, constructiva, esperanzadora después de tiempos tan duros y de tanta adversidad que hemos vivido”, agregó Piñera.

Por lo mismo, en diálogo con Tele13 Radio, el candidato del Partido Republicano se refirió a las afirmaciones del jefe de Estado, señalando que “al menos yo voy a tratar de curar las cicatrices que él le ha dejado a Chile en los últimos cuatro años, porque claramente ha hecho muy mal las cosas. Se alejó de la ciudadanía, no cumplió sus promesas”.

“Yo al Presidente le pediría, y le he pedido, que no intervenga más. Que no hable tanto más de política y se dedique a actuar y se preocupe, u ocupe, de los problemas reales”, agregó.

“El domingo estuve lanzando la candidatura en Temuco precisamente porque uno de nuestros ejes es recuperar el Estado de Derecho que se ha perdido durante su Gobierno. Le pediría que se ocupe de las cosas importantes y que no se preocupe tanto de nosotros, los candidatos (…) estoy sorprendido de sus palabras”, complementó.

Su rival en “la carrera” a La Moneda

José Antonio Kast aseguró que su candidatura es la única de derecha. “Yo lo que digo siempre es que soy el único candidato de derecha que está parado sobre el concepto del sentido común, el uso de la razón”.

Al momento de ser consultado por Sebastián Sichel (IND), Kast afirmó que “es una candidatura impulsada por Chile Podemos + (…) él es el representante de la coalición de Gobierno, él se denomina de centro, yo no tengo por qué discutirle como él se denomina”.

“Claramente él viene de una línea más de centroizquierda y Chile Vamos vio en él una especie de ‘tabla de salvación frente al alejamiento de la ciudadanía”, agregó.

“Mi adversario no es Sichel, mi adversario es Gabriel Boric (CS), que es la izquierda radical y quien tendría, por cómo están las cosas, mayores posibilidades de salir electo”, precisó sobre su postura.

De igual manera, repasó al Presidente Sebastián Piñera, afirmando que “el mal Gobierno que ha realizado ha permitido que la izquierda tome ciertas causas y digan que ellos van a ser capaces de solucionar todo”.

/psg