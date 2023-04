El astrofotógrafo alemán Simeon Schmauss mostró cómo sería el amanecer en Marte sin tormentas de polvo ni filtros de luz. Schmauss procesó fotos tomadas el mes pasado por un róver marciano estadounidense y obtuvo una imagen del cielo del planeta rojo con nubes.

La imagen fue publicada en la cuenta de Twitter de Schmauss el pasado domingo, con el comentario de que se podían ver «increíbles nubes de CO2 captadas una hora antes del amanecer». Además, emitió un pequeño video compuesto por 8 imágenes, tomadas a lo largo de unos 2 minutos. «Las calibré para obtener un aspecto visual aproximado del color, las aumenté de escala y las interpolé para obtener un video fluido», escribió.

Amazing CO2 clouds captured about an hour before sunrise by the @NASAPersevere rover back on Sol 738 (March 18).

NASA/JPL-Caltech/Simeon Schmauß

Full res: https://t.co/hpyudhW5pX pic.twitter.com/tjhlaR94CF

— Simeon Schmauß (@stim3on) April 2, 2023