Hace unos meses se dio a conocer el quiebre de Betsy Camino, modelo cubana que luego de varios años de relación volvió a la soltería. Pero ahora, nuevamente hace noticia, esta vez por un supuesto romance.

En el programa online «Que te lo digo», conducido por los periodistas Hugo Valencia y Sergio Rojas, revelaron que la ex participante de «MasterChef Celebrity», estaría saliendo con un conocido futbolista chileno e incluso, mostraron pruebas que confirmarían la noticia, lo que fue captado por el sitio Mira lo que hizo.

En el registro exhibido en el espacio se podía ver a un grupo de personas en un departamento, cuando una pareja se da un apasionado beso en el balcón, donde una de las protagonistas era Betsy Camino, todo esto luego de un trabajo de investigación de los periodistas.

Luego de esto, llegaron al perfil de Instagram de Besty Camino donde ella misma había publicado un video brindando con otra persona, donde un detalle delató de quien se trataría, es que la mano tenía un reloj, el cual pertenece al ex jugador de Colo Colo, Esteban Paredes.

Además, según Sergio Rojas, la cubana ya había viajado varias veces a la cuarta región para visitar al deportista, «lo tiene absolutamente embobado por la belleza, la simpatía y el arte amatorio de Betsy», aseguró el comunicador.

Contexto en que agregaron que esto se trataría de un reencuentro, ya que la pareja ya habría tenido un romance del cual muy pocos supieron.

Finalmente, desde el espacio web se contactaron con la ex reina del Festival de Viña del Mar para conocer su versión de los hechos, pero ella señaló: «sobre mi carrera profesional no tengo problema en hablarlo, pero yo de mi vida personal no hablo», sin confirmar ni desmentir su romance con Esteban Paredes.

Hoy seleccionamos una galería fotográfica con la hermosa modelo cubana:

Original de tecache.cl

