Ximena Rincón (DC) se refirió a su rol como nueva presidenta del Senado –en reemplazo de Yasna Provoste (DC)– y afirmó que eso no significa un premio de consuelo por haber tenido que bajar su candidatura presidencial.

En entrevista con radio Universo, se le consultó si su elección en ese cargo tiene algo de premio de consuelo por lo ocurrido con su candidatura. “Yo creo que lo vivido no tiene premio ni consuelo posible. Y creo que verlo así es minimizar el rol y la importancia de este cargo”, afirmó la senadora, subrayando que se trata del “segundo cargo del país, un cargo muy importante”.

Sostuvo que “lo vivido es parte del pasado y creo que todos tenemos que sacar lecciones de aquello, porque son muchas: Primero, el no haber ido a la primaria legal; segundo, vetar una candidatura elegida democráticamente; tercero, arriesgar la unidad, que finalmente es lo más importante para poder construir y trabajar hacia adelante”.

“Evaluando todo aquello, y lo que significaba sumar, recomponer, pensar en el país, finalmente tomamos la opción de asumir este desafío (en el Senado)”, explicó. Respecto de cuáles serán sus lineamientos desde esa posición, dijo que “Yasna hizo una tremenda gestión, estableció mínimos comunes con el Gobierno (…) y nosotros vamos a seguir sacando adelante esa agenda y, obviamente, vamos a poner otros temas que son parte del debate”.

En ese sentido, dijo que “la urgencia debiera ser puesta en la ciudadanía, no solo en las ayudas económicas, sino en la reactivación. Por lo tanto, mujeres, reactivación económica, ayudas a las familias, y el tema de la salud debieran ser parte de nuestra agenda. Y descentralización; tenemos gobernadores que han sido electos, que no tienen aún facultades claras y no tienen recursos. Estamos viendo la agenda para recibirlos hoy día”.

Consultada si no es prioridad en su agenda el proyecto de ley que protege la infraestructura critica, que promueve el Gobierno, señaló que “vamos a fijar las urgencias en conjunto con el Ejecutivo, por un lado, y con los comités parlamentarios, por otro”.

