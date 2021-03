TNT Sports marcó un nuevo hito en la transmisión de partidos del fútbol nacional al anunciar la llegada de la periodista Rocío Ayala, quien será la primera mujer relatora de partidos.

La profesional de 25 años se unirá a un equipo conformado por Alejandro Lorca, Ignacio Valenzuela y Claudio Palma, entre otros, para ser una de las voces del balompié nacional en sus diversos niveles.

Ayala debutó con las transmisiones de la Copa Libertadores femenina de 2019 y la última edición del torneo continental, además de algunos amistosos de la Selección Chilena femenina.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me da TNT Sports. Anteriormente, el canal me abrió las puertas y me dio la confianza de ser la primera mujer en relatar un partido en televisión. Hoy me da una nueva oportunidad de poder tener continuidad y poder desarrollarme realmente como relatora. Este desafío lo asumo con mucha responsabilidad y profesionalismo. Dejaré todo en la cancha para lograr traspasar toda la pasión del fútbol a los televidentes”, señaló.

Alejandro Lorca, su ex tutor y ahora compañero de labores, manifestó su orgullo por su arribo al canal. “Desde hace algunos años sé no solamente de sus capacidades, sino también de su amor y su apego irrestricto a este oficio. Me parece fantástica la senda que ha adquirido el canal, dándole tiraje y permitiendo que surjan nuevas voces, tanto de hombres como mujeres, como Patricio Vergara, Orlando Villagrán, entre otros, dándole recambio a aquellos que llevamos más tiempo en el oficio”, expresó.

La llegada de Rocío Ayala vendrá de la mano de la periodista Camila Sanhueza, quien cumplirá funciones como nueva reportera del canal. Ambas participaron de las emisiones de la última Copa Libertadores femenina. Las nuevas profesionales se unirán además a Verónica Bianchi y Nahla Hassan, los actuales rostros femeninos de la señal deportiva de WarnerMedia Chile